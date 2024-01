Kieran Culkin y Jesse Eisenberg exploran el pasado en la nueva imagen de la cinta 'A Real Pain'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Con el Festival de Cine de Sundance 2024 a la vuelta de la esquina, la anticipación crece, especialmente con la participación de destacadas películas como A Real Pain de Jesse Eisenberg. Vanity Fair ha brindado un primer vistazo a esta película altamente esperada, donde Eisenberg comparte pantalla con el talentoso Kieran Culkin, conocido por su papel en Succession.

La trama de A Real Pain lleva a los espectadores a un viaje agridulce a Polonia después de la muerte de la abuela de los personajes interpretados por Eisenberg y Culkin. La película explora temas de recuerdo y autodescubrimiento, centrándose en el vínculo entre primos que se intensifica durante una inesperada participación en una gira del Holocausto. Las primeras imágenes revelan momentos entrañables entre los primos, destacando tanto el amor como las tensiones que enfrentarán durante esta experiencia única.

Crédito: Vanity Fair

La relación en pantalla entre Eisenberg y Culkin se describe como "divertida y tensa", proporcionando la dinámica perfecta para una comedia dramática. Aunque la película busca abordar temas delicados, Eisenberg ha expresado su deseo de evitar el tono de autoengrandecimiento que a veces acompaña a historias sobre eventos históricos sensibles. El enfoque pretende equilibrar la emotividad de la historia con la conexión personal y los puntos de vista de los personajes principales.

Crédito: Vanity Fair

La película marca el regreso de Jesse Eisenberg a Sundance después de presentar When You Finish Saving the World en la edición de 2022 del festival. Esta vez, se une a un equipo talentoso, incluidos los productores Dave McCary, Emma Stone y Ali Herting. La colaboración con el equipo detrás de la querida película del Holocausto de 2023, The Zone of Interest, permitió filmar en Polonia, proporcionando un telón de fondo auténtico y significativo para la historia.

En A Real Pain, Eisenberg interpreta a David, un yuppie, mientras que Culkin da vida a Benji, un vagabundo. El elenco también cuenta con Will Sharpe como guía turístico y Jennifer Grey en el papel de una compañera turista. Juntos, se sumergirán en una experiencia que promete ser emotiva y reflexiva. El Festival de Cine de Sundance 2024 comienza mañana, 18 de enero, con A Real Pain como parte de su programación.

Fuente: Tribuna