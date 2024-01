¿La hundió? Mhoni Vidente exhibe comportamiento de Andrea Legarreta en foros de ‘Hoy’

Ciudad de México.- Mhoni Vidente es una de las adivinas más recurrentes en el mundo del espectáculo, por lo que la famosa fue colaboradora del programa Hoy, durante algún tiempo. Dicha situación provocó que la pitonisa conviviera de cerca con el elenco de conductores del matutino de Televisa, esto incluye a la propia Andrea Legarreta. Ahora que la expareja de Erik Rubín se encuentra en la polémica, la tarotista salió a hablar del tema y destapó cómo era el comportamiento de la famosa fuera de cámara.

Como algunos recordarán, en los últimos años, han salido algunos famosos a hablar sobre la forma de ser de la madre de Mía y Nina Rubín. Tal es el caso de Alfredo Adame, Sherlyn y hasta Anette Cuburu, quienes han dejado en claro que la famosa podría ser un tanto conflictiva. Incluso, la expresentadora de Venga la Alegría acusó a Legarreta de iniciar un rumor en el que se dijo que ella mantenía un amorío con Raúl Araiza, lo que le provocó problemas con su entonces esposo.

Ante esta situación, Mhoni dejó de lado las predicciones y habló del tema en el programa que conduce para el diario El Heraldo, donde contó que solo conocía a Cuburu “de vista” y recordaba que era una “amiga de Martha Rodríguez”, también señaló que sabía que fue vetada de Televisa por un pleito que tuvo con su marido, lo que la llevó a abandonar Hoy. Asimismo, la adivina reveló que no sabía qué tipo de “problemas haya tenido con Andrea Legarreta”, pero dejó en claro que la actriz de Vaselina es alguien muy importante para el show matutino y que se trata de una buena persona.

Anette Cuburu inició un conflicto con Andrea Legarreta comienzos de enero

“Andrea tiene 22 años en 'Hoy', Andrea Legarreta empezó 'Hoy', Andrea Legarreta va a terminar 'Hoy'. Pueden decir misa, pero es la imagen del programa, punto. Y toda la gente como yo y todos los que hemos estado en su momento, somos personas, artistas e invitados y no nos podemos sentir más que ellos. Y Andrea en su momento se portó muy bien conmigo, me dio la bienvenida. Yo estuve todo el tiempo con Galilea por que me tocaba estar con ella. Se portó muy bien también Galilea. Pero Andrea, yo no tengo nada en contra de Andrea, es una muy buena persona. Trata de ayudarte.”