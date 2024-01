Lista de los nominados a los Premios BAFTA 2024: 'Oppenheimer' lidera con 13 nominaciones

Comparta este artículo

Inglaterra.- La espera ha terminado, y la Academia Británica de Cine y Televisión ha revelado la lista completa de nominados para los prestigiosos premios BAFTA 2024, que se llevarán a cabo en febrero. El filme La sociedad de la nieve, dirigido por el español Juan Antonio Bayona, destaca como una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa, compitiendo con obras como 20 days in Mariupol, Anatomy of a fall y Past lives.

Sin embargo, la atención principal recae en Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, que se ha posicionado como la favorita de esta edición con un impresionante total de 13 nominaciones, incluyendo categorías destacadas como mejor película, director y actor.

Siguiendo de cerca, Poor Things de Yorgos Lanthimos acumula 11 nominaciones, mientras que Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese y The Zone of Interest logran nueve candidaturas cada una. La competencia promete ser intensa en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.

Entre las categorías clave, encontramos a Fantasia Barrino, Sandra Hüller, Carey Mulligan, Vivian Oparah, Margot Robbie y Emma Stone compitiendo por el premio a la Mejor Actriz Protagonista. En el ámbito masculino, Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Barry Keoghan, Cillian Murphy y Teo Yoo se disputarán el título de Mejor Actor Protagonista.

La lista abarca diversas categorías, desde guion original y adaptado hasta dirección de fotografía, diseño de producción, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales. Destacan películas como Barbie, Los asesinos de la luna, Napoleón y Spider-Man: Cruzando el multiverso, entre otras.



El reconocimiento a talentos emergentes, conocido como Estrella en Ascenso, será decidido por el público entre Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Jacob Elordi, Mia McKenna-Bruce y Sophie Wilde. La gran noche se acerca, y estos premios BAFTA 2024 prometen ser un espectáculo lleno de emociones, celebrando lo mejor del cine británico y mundial. Mira la lista completa de nominados a continuación:

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Andrew Haigh por 'Desconocidos'

Justine Triet por 'Anatomía de una caída'

Alexander Payne por 'Los que se quedan'

Bradley Cooper por 'Maestro'

Christopher Nolan por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer por 'La zona de interés'



Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por 'El color púrpura'

Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída'

Carey Mulligan por 'Maestro'

Vivian Oparah por 'Rye Lane'

Margot Robbie por 'Barbie'

Emma Stone por 'Pobres criaturas'



Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por 'Maestro'

Colman Domingo por 'Rustin'

Paul Giamatti por 'Los que se quedan'

Barry Keoghan por 'Saltburn'

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

Teo Yoo por 'Vidas pasadas'



Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks por 'El color púrpura'

Claire Foy por 'Desconocidos'

Sandra Hüller por 'La zona de interés'

Rosamund Pike por 'Saltburn'

Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna'

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

Jacob Elordi por 'Saltburn'

Ryan Gosling por 'Barbie'

Paul Mescal por 'Desconocidos'

Dominic Sessa por 'Los que se quedan'

Mejor guion original

'Anatomía de una caída'

'Barbie'

'Los que se quedan'

'Maestro'

'Vidas pasadas'

Mejor guion adaptado

'Desconocidos'

'American Fiction'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'



Mejor película británica

'Desconocidos'

'How to Have Sex'

'Napoleon'

'THe Old Oak'

'Pobres criaturas'

'Rye Lane'

'Saltburn'

'Scrapper'

'Wonka'

'La zona de interés'



Mejor debut en guion, dirección o producción

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry por 'Blue Bag Life'

Christopher Sharp por 'Bobi Wine: The People's President'

Savanah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan por 'Earth Mama'

Molly Manning Walker por 'How to Have Sex'

Ella Glendining por 'Is There Anybody Out There?'



Mejor película de habla no inglesa

'20 Days in Mariupol'

'Anatomía de una caída'

'Vidas pasadas'

'La sociedad de la nieve'

'La zona de interés'



Mejor documental

'20 Days in Mariupol'

'American Symphony'

'Beyond Utopia'

'Still: A Michael J. Fox Movie'

'Wham!'



Mejor película de animación

'El chico y la garza'

'Chicken Run: Dawn of the Nugget'

'Elemental'

'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Mejor banda sonora

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'Saltburn'

'Spider-Man: Cruzando el multiverso'



Mejor casting

'Desconocidos'

'Anatomía de una caída'

'Los que se qeudan'

'How to Have Sex'

'Los asesinos de la luna'



Mejor dirección de fotografía

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'



Mejor montaje

'Anatomía de una caída'

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'



Mejor diseño de producción

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'



Mejor diseño de vestuario

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'



Mejor maquillaje y peluquería

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Mejor sonido

'Ferrari'

'Maestro'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'La zona de interés'



Mejores efectos especiales

'The Creator'

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1'

'Napoleón'

'Pobres criaturas'

Mejor cortometraje británico de animación

'Crab Day'

'Visible Mending'

'Wild Simmon'

Estrella en ascenso (votado por el público)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde



