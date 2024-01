Lupillo Rivera revela detalles de su relación con Belinda: "Una etapa de mi ida muy hermosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El famoso cantante Lupillo Rivera ha decidido romper el silencio y compartir detalles íntimos sobre su relación pasada con Belinda, la exitosa cantante y actriz mexicana. En una entrevista con el locutor Gabriel Roa, el hermano de Jenni Rivera narró con lujo de detalle su primera cita con la "Princesa del Pop Latino" mientras trabajaban juntos en La Voz México.

Según Lupillo, la primera cita tuvo lugar en un hookah bar, donde la química entre ambos se hizo evidente desde el principio. El intérprete de Fondo, fondo reveló que durante esa noche, se dieron un apasionado beso y expresaron abiertamente sus sentimientos el uno al otro. "Me acuerdo que era un hookah bar, nada más nos quedamos viendo el uno al otro y le dije ‘Tú me gustas’ y ella ‘Tú a mí me encantas’, y zas. Estaba bien nervioso, a mi edad estaba bien nervioso", compartió Lupillo con entusiasmo.

Belinda y Lupillo Rivera

El cantante expresó su sorpresa y emoción al recibir un beso de Belinda en su primera cita, admitiendo que llegó a cuestionarse cómo una mujer tan hermosa podía estar interesada en él. "¿Cómo es posible que esta mujer me vaya a dar un beso ahorita? Fue una etapa de mi vida muy hermosa, la neta, y convivimos mucho", comentó con un brillo en los ojos.

Lupillo Rivera destacó que conquistar el corazón de Belinda no fue tarea fácil, pero atribuyó el desarrollo de su relación a la convivencia diaria que tenían en el set de La Voz México. Defendió a la cantante ante las críticas, elogiando su belleza y resaltando su naturaleza como una verdadera dama. "Es una mujer hermosa y mucha gente la puede criticar y hablar cosas malas de ella, así es cuando andas con una mujer muy guapa, se olvidan que es mujer", añadió Lupillo.

La revelación de estos detalles íntimos ha generado gran interés y reacciones entre los seguidores de ambos artistas, reviviendo la historia de un romance que, según Lupillo, fue "una etapa de su vida muy hermosa".

Fuente: Tribuna