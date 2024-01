Luto en Televisa: Mara Patricia Castañeda sufre triste muerte y famosos lloran su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida periodista Mara Patricia Castañeda, quien es de las comunicadoras más destacadas del país, nuevamente se apoderó de la atención en todas las redes sociales y medios de comunicación debido a que compartió que se encuentra de luto. La coordinadora del departamento de Televisa Espectáculos informó que lamentablemente había muerto su compañera de vida, su perrita llamada Fresita.

La exconductora de programas como Tras la Verdad y Hoy utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la desgarradora noticia en un post en el que incluyó una imagen en la que aparece cargando y abrazando a la pequeña mascota: "Hoy la dejamos ir físicamente, pero tu amor y recuerdos vivirán eternamente en nuestros corazones. Adiós, Fresita", escribió la exesposa del polémico cantante Vicente Fernández Jr.

Castañeda, de 58 años, también precisó que su amada compañera de vida y amiga fiel había fallecido el 16 de enero, justo en el día de su cumpleaños, por lo que esta fecha fue muy agridulce: "Hasta pronto amiga". Como se sabe, la experta en farándula mexicana nunca tuvo hijos, por lo cual esta mascota era como una integrante más de su familia y su partida significa un muy duro golpe para Mara.

Como era de esperarse, la conmovedora publicación de Mara Patricia se llenó con miles de Likes y comentarios, pero no solo de sus fans, sino también de decenas de compañeros del medio artístico como Pepillo Origel, quien señaló que sabía por lo que estaba pasando la conductora, ya que él también ama a sus perros como si fueran sus hijos: "Qué mi querida Mara! Me imagino cómo estás, yo he pasado por eso y es en verdad una pena".

Otros artistas de la empresa de San Ángel que también reaccionaron a esta lamentable pérdida para Castañeda fueron Danielle Dithurbide, Cecilia Gabriela, Paul Stanley, Andrea Noli, Kunno Becker, Adriana Louvier, Consuelo Duval, Sheyla, Jorge Ugalde, y muchos otros más.

