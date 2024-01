"Marranos": Paul Staney estalla en vivo contra producción de 'Hoy'; saca los 'trapos sucios'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y muy cómico actor, Paul Stanley, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues en pleno programa en vivo de Hoy, no tuvo reparos al momento de demostrar que no iba a quedarse callado ante las injusticias que siente que vive, por lo que estalló contra la producción del mencionado matutino anteriormente, sacando sus presuntos trapos sucios a la luz, llamando "marranos" a un par de compañeros.

Como se sabe, el pasado martes 16 de enero en el matutino de la empresa San Ángel, se estrenó su más reciente reality, Reto 21, en el cual varias celebridades de dicho programa o de la televisora, tales como Pablo Chagra, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y muchos más, se integraron para cumplir una de las metas que año con año se realizan y es la más complicada de cubrir, el bajar de peso y llevar una dieta más balanceada.

En dicho estreno, además de que se vieron a todos los participantes, también se pesaron uno a uno, diciendo en pleno programa en vivo, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, también midieron sus cinturas y se les puso el reto de bajar cierta cantidad de kilos y también los centímetros de cintura. En este reto a Stanley le pidieron que bajara 12 kilos y también reduzca 12 centímetros de cintura.

Pero, para el hijo de Paco Stanley esto es completamente injusto, debido a que señaló que los que están tan "marranos" como él, no les exigieron tanto, sino que le pidieron bajar menos kilos y reducir menos cintura, por lo que no les parece que estén llevando todo con igualdad, así que al pasar al aire dichas quejas contra la producción y los que lideran dicho reto, varios de sus compañeros les aconsejaron no compararse con los demás ni bloquearse con lo que podría lograr.

Ante este hecho, Galilea Montijo se le acercó para encararlo de frente y pedirle a su gran amigo que hablara al respecto, este con su usual sentido del humor solo dijo que en ese momento estaba pensando más en hacer reality, no porque en verdad estuviera molesto con la situación, destacando que ya habló con los coach directamente y vio su dieta, afirmando que sí iba a poder lograrlo y estaba más positivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui