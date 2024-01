Más personas como Chiquis Rivera: Le paga una liposucción a su mejor amiga

Ciudad de México.- ¿A quién no le gustaría tener una amiga como Chiquis? Imagínate que tu mejor amiga te dice: "No te preocupes, yo te ayudo a tener el cuerpo de tus sueños", pues así le sucedió a Noemí Valdivia. La amistad entre ambas empezó a florecer a partir de que 'Omi' (como le dicen de cariño) trabajaba como asistente personal de la cantante. En junio de 2023, renunció a su puesto para dedicarse a otras cosas, pero la conexión entre las dos persistió.

'Omi' tenía como meta hacerse este procedimiento estético desde hace un año, pero no lo había podido realizar. En un gesto de agradecimiento, la hija de Jenni Rivera le regaló la cirugía para que su amiga pudiera tachar este objetivo de su lista de cosas por hacer. Este sería el cierre perfecto para los esfuerzos por mejorar su imagen de Naomi, quien comenzó a bajar de peso desde 2019. Desde ese año, hasta la fecha, pudo deshacerse de 75 libras y lo único que faltaba para finalizar con broche de oro era pasar por el bisturí para retirar el exceso de piel que el ejercicio y la dieta no lograron 'absorber'.

'Omi' tras la liposucción

A través de redes sociales, 'Omi' compartió con sus seguidores una serie de fotografías tras la lipectomía. En las imágenes se le pude ver a ella sentada en una camilla de hospital, pero abrazada a Chiquis. En el mismo post, Naomi llamó a la famosa como su "hada madrina" por apoyarla a tener la figura que tanto deseaba. Pero la generosidad de la personalidad televisiva estadounidense no termina con que pagó la factura de la operación estética, pues además demostró incondicionalidad al quedarse a cuidar a Naomi durante su recuperación. ¡Un gesto que dice mucho de la calidad humana de Chiquis!

Mucha piel suelta que ya no desapareció, así que finalmente sucedió, ya no está todo. (Me hicieron, nota del editor) un poco de bbl (Brazilian Butt Lift, procedimiento donde se transfiere su propia grasa a los glúteos para aumentar la zona) y algo de lipo. Gracias al mejor doctor Víctor Gutiérrez de Tijuana".