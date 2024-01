Paty Manterola alarma a sus fans; aparece postrada en cama y sin poder moverse

Ciudad de México.- Instagram se ha convertido en una red social en la que los famosos están más cerca de sus seguidores. Gracias a este canal, los fans pueden enterarse de primera mano de lo que le sucede a su estrella favorita. Paty Manterola ha usado este medio recientemente para contarles a las personas que está atravesando complicaciones de salud. No se trata de un simple resfriado o un dolor de cabeza pasajero, sino de algo más grave que incluso la incapacita para caminar y hacer su vida con normalidad.

La presentadora de televisión se grabó acostada en su cama y explicó a través de las historias que ha estado tres días postrada sin poderse levantar, lo que habría alarmado a su público. De acuerdo con la mujer de 51 años, no puede hacer nada debido al dolor. Para capturar el video, eligió un filtro de belleza, ya que "ni siquiera se había arreglado".

A lo largo de los tres días en los que su salud se ha visto deteriorada, la actriz mexicana ha echado mano de un conjunto de herramientas con la esperanza de que la ayudaran a sentirse mejor. En las historias mostró un aceite esencial, diferentes pomadas, un aparato de calor e imanes, pero ninguno de estos paliativos le ayudó a menguar la molestia. Por ello recurrió a sus fans, pidiéndoles que le enviaran algún remedio casero eficaz.

Paty Manterola dijo que desconocía lo que le ocurría, pero explicó que padecía de un dolor en la espalda baja. Ella lo atribuyó a que se le "movió un disco". Para estar más segura y tener certeza de lo que realmente le aquejaba, la exintegrante del grupo musical Garibaldi dijo que iba a visitar al médico, quien tal vez le haría "radiografías y resonancias".

Hoy voy a tener que ir al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, no puedo hacer nada", dijo.