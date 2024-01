"Programa de mier...": Bellakath hunde a 'DPM' y en 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Bellakath, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para hundir en criticas al programa De Primera Mano, a los cuales señaló que eran un "programa de mier...", por lo que el reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no tuvo reparos al momento de darles una contundente respuesta en vivo de Sale el Sol.

Como se sabe, hace un par de días que se realizó un evento en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), en donde la creadora de Reggaeton Champagne fue integrada. Ante este hecho, en el programa de Imagen TV la entrevistaron y sacaron al aire sus respuestas sobre que su canción no es apta para menores de edad, a lo que ella respondió indignada en sus redes sociales, afirmando que ellos habían tergiversado sus palabras y cambiando todo para hacerla ver molesta y dañar su imagen.

Ante este hecho, la intérprete de Una Gatita despotricó con fuerza expresando: "Verdadera porquería denigrante. De primera porquería se debería llamar ese programa, no De Primera Mano. Vean, esta per... (Addis Tuñon) es la que se arrastraba por una foto. Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Más a ese señor (Gustavo Adolfo Infante). Ellos sí denigran. ¿En qué te voy a denigrar yo a ti, per...? Te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen", declarando que solo salía "mier..." de su boca.

Ante este hecho, Gustavo en el matutino antes mencionado declaró: "Le mando un saludo a Bellakath, se ve que no conoce todavía el negocio, el asunto, que está de piel muy sensible y en serio cree que las cochinadas que escribe es arte, pues está bien", mientras que Joanna Vega-Biestro le recriminó que insultara a todos los presentadores y que hablara de sus actividades físicas, cuando ella pide respeto, señalando que les hable cuando alcancé a tener más de 25 años en el mundo del espectáculo.

Pero eso no fue todo, pues el presentador de dicha emisión, en su canal de YouTube habló del tema, señalando que seguía firme en que no le gustaban sus letras: "A mí me parece horrendo, carente de ingenio y de creatividad... no es que me espante, no es que no las conozcan, no es que no las haya dicho, no las haya escuchado, pero si ella quiere defender (sus letras) que porque tiene un gran sexo, allá ella".

De igual forma, Addis empleó las redes sociales, y a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que pidió a sus miles de seguidores que lo leyeran cantando, pues agarró un pedazo del tema Una Gatita, la canción más famosa de Bellakath, en el que esta señala de forma contundente: "Una Gatita que no aguanta critica con todo su fandom sale a insultar", dejando a más de uno en shock.

De la misma manera, en entrevista con Gustavo Adolfo, la expresentadora de Televisa, cerró su opinión con este contundente mensaje para la joven influencer: "Pero el tema de que ella esté llamándole a otra mujer perra, insultándola como me insultó a mí, pues habla de ella, no de mí, ella no me representa ni en sus canciones ni con sus insultos y tiene que aprender un poco a aceptar la crítica también".

Addis responde a Bellakath. Instagram @tunonaddis

Fuente: Tribuna del Yaqui