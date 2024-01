Reba McEntire, Post Malone y Usher encenderán el Super Bowl LVIII con actuaciones épicas

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada. - El Super Bowl LVIII promete ser un espectáculo inolvidable con un elenco de estrellas que abarcan diversos géneros musicales. La icónica Reba McEntire, tres veces ganadora del Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, deleitará a los fanáticos al interpretar el himno nacional. Con más de 30 álbumes de estudio, McEntire ha dejado una huella imborrable en la música country con éxitos como Fancy y Consider Me Gone.

En una combinación de estilos, el reconocido Post Malone, con diez nominaciones al Grammy, asumirá la responsabilidad de entonar America The Beautiful. Con hits como rockstar y Sunflower, Post Malone ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria musical, lanzando su quinto álbum de estudio Austin el año pasado.

Reba McEntire

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo del talentoso Usher, ganador de ocho premios Grammy. En una entrevista con Vogue, Usher compartió su emoción por destacar el género R&B en el escenario principal y sugirió la posible participación de una estrella masiva del R&B como invitado VIP. Con una carrera que abarca 30 años, Usher promete un show de 13 minutos lleno de éxitos y coreografías impresionantes.

El elenco de estrellas continuará con Andra Day interpretando Lift Every Voice And Sing, acompañada por el actor Daniel Durant en lenguaje de señas estadounidense. La modelo y bailarina Anjel Piñero firmará America The Beautiful, mientras que el actor y bailarín Shaheem Sanchez hará lo propio con Lift Every Voice And Sing.

La producción musical estará en manos del ganador del Emmy, Adam Blackstone, con la colaboración de Roc Nation de Jay-Z y el productor Jesse Collins como coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

El Super Bowl LVIII se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas y será transmitido a nivel nacional por CBS, Paramount+ y Nickelodeon, con la novedad de la transmisión en español a través de Univision. Con estos artistas de renombre y la promesa de un espectáculo diverso y emocionante, el evento anual más esperado de la NFL promete superar las expectativas y seguirá siendo un hito en la cultura pop.

Fuente: Tribuna