¿Regresó con él? Paola Suárez perdona a su exnovio tras agredirla con brutalidad

Ciudad de México.- La violencia de pareja es un tema que suele ocurrir en silencio, debido a la vergüenza o miedo que envuelve a las víctimas. Ese fue el caso de Paola Suárez, quien reconoció que desde meses atrás sufría maltrato, pero fue hasta hace unos días que este abuso se hizo público luego de que la integrante de 'Las Perdidas' fue internada en un hospital por lesiones graves provocadas por la brutal golpiza que le propinó su exnovio.

La influencer pasó dos días bajo vigilancia médica por las fracturas en las costillas, heridas en el ojo y el tabique de la nariz. De acuerdo con Wendy Guevara, amiga de Paolita, el conflicto se dio porque el agresor Jesús Castro intentó robarle todos los ahorros a Suárez, quien intentó detenerlo.

A pesar de haber atravesado un suceso de extrema crueldad, la creadora de contenido (mejor conocida como 'La Patitas') dijo ya haber perdonado al hombre con el que tenía un vínculo romántico. Ahora que Paola se encuentra estable de salud, se ha dado la oportunidad de brindar las primeras declaraciones sobre lo que le ocurrió. En entrevista para el programa Hoy compartió que desea superar este evento traumático.

Paolita Suárez tras ser agredida por su expareja

También contó que ha decidido dejar el rencor atrás y seguir hacia delante, sin permitirse estancarse en este hecho. Esto no quiere decir que la influencer retiró su denuncia; se trata de un perdón espiritual que la va a ayudar a ella a estar en paz. Confesó que es el primer paso para trabajar en ella mismo y en su crecimiento como persona.

La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdone", declaró.

Aún no sabe si las autoridades sancionarán como corresponde a Castro, pero Paolita está convencida de que conseguirá justicia de alguna u otra manera. Fiel seguidora de Dios, encomendó su situación a él y por ello confía en que lo hará pagar por lo que le hizo.

Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho", agregó.