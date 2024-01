¿Tienes diarrea? Este es uno de los síntomas de la nueva variante de coronavirus

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si llevas unos días con diarrea puede ser... Covid -19. Así es, puede que no estés actualizado sobre esta información, pero esta alteración intestinal ahora forma parte de los síntomas del coronavirus, sobre todo de la nueva variante JN.1,que ahora se posiciona como aquella con el índice de propagación más rápido. Pero tranquilo, no hay nada de qué preocuparse. De acuerdo con los expertos, esto no se traduce a formar más peligrosas de coronavirus. Como prueba, los especialistas exponen el número de hospitalizaciones que se mantiene bajo.

Sugieren, de cualquier manera, mantenerse al pendiente, porque la diarrea puede provocar deshidratación en bebés, ancianos o personas vulnerables. Asimismo, puede ocasionar consecuencias que pueden llegar hasta la insuficiencia renal. La diarrea también puede desestabilizar su salud. A veces, las personas mayores no mueren por infección de Covid-19 o por insuficiencia respiratoria, sino por descompensación de la enfermedad preexistente debido al desequilibrio de un estado de salud precario. Los medicamentos que se toman para una enfermedad crónica, por ejemplo, pueden resultar difíciles de asimilar en casos de diarrea. Los médicos de urgencias y los infectólogos conocen perfectamente estos casos, que pueden confundirse fácilmente con infecciones por legionella o gastroenteritis.

¿Qué más se sabe sobre esta variante?

Fue detectada por primera vez en Luxemburgo y Estados Unidos a finales de agosto de 2023, pero en la actualidad está presente en varios países. La JN.1 contiene mutaciones significativas en la proteína Spike, lo que quiere decir que aumenta la probabilidad de que las personas se reinfecten. En este caso, si ya te enfermaste una vez, no bajes la guardia, porque puedes volver a contraer coronavirus de este tipo.

Para protegerte, recuerda mantener tu esquema de vacunación actualizado. Las vacunas como Pfizer y Moderna siguen vigentes y brindan un 'escudo' contra JN.1. Por otra parte, mantente informado sobre el tema y sigue las indicaciones de las autoridades de salud de tu localidad.

