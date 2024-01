Tras llamarla 'Goku', Adame vuelve a asegurar que Magaly Chávez es hombre: "Dije la verdad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el controversial actor y conductor Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar debido a que no ha parado de hacer fuertes declaraciones de cara a comenzar su participación en el reality La Casa de los Famosos. A menos de una semana del estreno, el exgalán de las telenovelas ahora arremetió en contra de su exprometida, Magaly Chávez, quien incluso ya puso una denuncia en su contra.

Como se recordará, la modelo e influencer tuvo un romance con el también político mexicano pero cuando se acabó la relación, este se le fue a la yugular asegurando que ella no era mujer por naturaleza y que tenía pruebas de que nació siendo hombre. A través de una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, Alfredo sostuvo sus declaraciones en contra de Magaly: "Que me demanda porque... que porque... yo dije la verdad".

"A la naturaleza no la puedes engañar", añadió. El intérprete de melodramas como Más Allá del Puente y Retrato de Familia comentó que actualmente está esperando la resolución de esta demanda y compartió cuáles podrían ser las sanciones: "Viene una multa de 100 días de salario mínimo, que son 20 tantos mil pesos y las medidas cautelares, que ni siquiera me dijeron que 'al bote', era no se refiere, no hable, no nada".

Por otro lado, el exesposo de Mary Paz Banquells y Diana Golden opinó acerca de la denuncia que hay en contra de 'El Mimoso', quien fue acusado por su aún esposa María Elena Delfín Valdez de presunta violencia psicológica y física: "Es por dinero, quieren dinero y quieren todo, va llegar un momento en que los heterosexuales vamos a reventar, todo lo ven con perspectiva de género", expresó Alfredo.

Cabe resaltar que hace unos días, Alfredo Adame se volvió viral en las redes sociales luego de que en una entrevista confundiera a 'Goku' con Magaly Chávez. Luisito Rey estaba entrevistando al actor cuando de pronto le pregunta sobre la estrella de Dragon Ball y él simplemente responde: "¿Goku? ¿Te refieres a Magaly Chávez?", para agregar: "No, no tengo ni idea, ni veía esas caricaturas". Esta frase ya se volvió icónica en las redes sociales y cuenta con decenas de memes.

Fuente: Tribuna