Tras 'sacar' del clóset a Carlos Rivera, exintegrante de 'Hoy' expone esto y deja en shock

Ciudad de México.- Después de que se le acusara de sacar del clóset al guapo actor y reconocido cantante, Carlos Rivera, de nueva cuenta la polémica exintegrante del programa Hoy y famosa cantante del regional mexicano, Toñita, acaba de brindar una entrevista ante los medios de comunicación, en donde expuso esto sobre su aparente pleito con el investigador de Televisa, dejando en shock a todos.

Como se recordara, en junio del año 2022, la reconocida exparticipante de La Academia se instaló en el centro del escándalo, pues después de criticar el trabajo de Yahir como conductor, esta opinó sobre la luna de miel de Rivera con su esposa y ahora madre de su hijo, Cynthia Rodríguez, expresando que ella sí creía que estaban casados, pues señaló que ella estaba de "paseo con su marida", refiriéndose en femenino al guapo investigador de ¿Quién es la Máscara?, desatando la locura en redes sociales.

Tras esto recibió una serie de criticas por burlarse de que supuestamente es gay, a lo cual ella se pronunció declarando que ella jamás insinuó nada con la orientación sexual del intérprete de Regrésame Mi Corazón: "Yo no me ando con rodeos, y cuando me dicen 'es que tu insinúas', no, yo no insinúo, tú eres el que mal piensa, el medio fue el que dijo: 'Toñita dice que Carlos Rivera es gay', yo no dije eso, cuando me oigan decirlo de mi boca, ahí sí se me viene encima".

Y ahora, a casi dos años de este incidente tan polémico, mientras que la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy estaba sometiéndose a un tratamiento de belleza, fue cuestionada si ha hablado con Carlos después de este escándalo, a lo que ella dejó muy en claro que no tiene ningún problema con el guapo cantante, pero también señaló que no han tenido una conversación para poder decir si él estaba molesto o no.

Finalmente, declaró que por su parte, si ella en algún momento llegaba a toparse con el esposo de la expresentadora de Venga la Alegría iba a saludarlo muy bien y con gusto, y ya si él le reclamaba algo iba a enfrentar la situación directamente, dado a que ella no tiene nada que lamentar si jamás lo llamó gay o afirmó que estuviera en el clóset, sino que los medios de comunicación solitos sacaron conclusiones.

