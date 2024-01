Alejandra Guzmán revela la verdadero razón por qué confundió a imitador con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantas burlas y especulaciones, finalmente la reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, ha dado una entrevista para revelar la verdadera razón por la cual, es que durante una de sus presentaciones confundió a un imitador con el reconocido y polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, sorprendiendo a todos con su completa honestidad al respecto.

La cantante de temas como Mala Hierba, provocó gran revuelo en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece saludando muy efusivamente a un imitador del exponente del regional mexicano. El usuario identificado como @elcompannodal compartió en TikTok el momento en que la rockera luce sorprendida al verlo durante su show en la Feria Nacional de Romos, en Aguascalientes, y con ayuda de los miembros de su equipo de seguridad, se acerca y lo abraza, sin percatarse de que no se trataba del verdadero.

Ante los comentarios y algunas burlas de los internautas, quienes lamentaron que la famosa no se percató que no se trataba del verdadero Nodal, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aclaró su postura al respecto. Durante la entrevista que concedió al programa Despierta América en el aeropuerto, la llamada 'Reina de Corazones' aclaró que no pudo evitar confundir al imitador por una sencilla razón: "Pues es que estaba igualito, yo lo vi de lejos".

Sobre lo que le dijo al que pensaba era el exnovio de Belinda como un espectador de su concierto, La Guzmán contó: "¿Qué onda güey?, ¿cómo estás?, pero la verdad es que sí se parecía". Por otra parte, Alejandra Guzmán confesó que hasta el momento no tiene ningún plan para celebrar su cumpleaños el próximo mes de febrero, pero recalcó que está muy feliz con su edad: "¡Claro!, ¿cómo no voy a estar orgullosa?, sigo bailando, cantando, a pesar de todo".

Cabe mencionar que la creadora de temas como Yo Te Esperaba este año celebrará 56 años de edad, que han estado lleno de buenos y malos momentos que han puesto en riesgo su vida, como la ocasión en que tuvo complicaciones post operatorias tras un aumento en su retaguardia, que aún hoy en día le han ocasionado complicaciones que la han llevado a ser hospitalizada y sometida a cirugía.

Fuente: Tribuna del Yaqui