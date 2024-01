Drama en Televisa: Productora de 'Hoy' regaña a maquillista en vivo y culpa a Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en los foros de Televisa hubo un nuevo drama, debido a que la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, en plena emisión en vivo, no tuvo reparos al momento de regañar a un par de sus conductores y al maquillista de sus celebridades, Bernardo Javier Moreno, el cual culpó a la reconocida actriz y famosa presentadora, Galilea Montijo, por este hecho, y esta fue su respuesta.

Como parte de solidarse y apoyarse entre todos para tratar de cumplir uno de los propósitos de Año Nuevo, bajar de peso, el pasado martes16 de enero, en el matutino de la empresa San Ángel se estrenó su más reciente reality, Reto 21, en el cual varias celebridades de dicho programa o de la televisora, tales como Pablo Chagra, Arath de la Torre, Mariana Echeverría y muchos más, se integraron y firmaron un contrato en el que van a realizar una dieta y una serie de ejercicios para alcanzar su meta.

Pero, en este reto no solamente acordaron bajar de peso siguiendo la dieta y rutina de ejercicio que le pusieron expertos en la materia de coucheo, sino que también firmaron un contrato para comprometerse a asistir todos los días solicitados para realizar su actividad física, como la yoga o ejercicios que presentan en vivo de la emisión matutina a cargo de Memo Corrales u otros expertos, en el que se estipula que habrá castigo en caso de no cumplir.

Bernie con Galilea y Faisy. Internet

Es por este motivo que la tía de Andrea Escalona mandó con Montijo a tres de los participantes que ya rompieron su contrato, pues Mariana Echeverría, Raúl Araiza y Bernie, no estuvieron presente en la sesión de ejercicio del pasado miércoles 17 de enero, y les dio un regañó por esto, pidiendo su versión del por qué no estuvieron presente, a lo que Mariana pidió permiso de algunos días no asistir para pasar por su hijo a la escuela, a lo que se lo concedieron mientras que subiera un video de ella cumpliendo con su cuota diaria de ejercicio.

Por su parte, el presentador de Miembros Al Aire dejó en claro que él ya había avisado porque tenía lectura de guion de su nuevo proyectos, mientras que Bernie afirmó que además de su trabajo en la sección de belleza de la emisión matutina tenía más empleos, como ser asistente personal de la presentadora de Netas Divinas, la cual lo habría mantenido muy ocupado y sin posibilidad de asistir, a lo que ella salió en su defensa declarando que sí tuvo mucho trabajo pero ella fue testigo que sí cumplió y en la tarde noche hizo su sesión de ejercicio, mostrando un video al aire, por lo que no recibieron multa por esta ocasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui