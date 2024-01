"Ese tipo no es mujer": Adame hace pedazos a Wendy Guevara y la vuelve a llamar "gordo feo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Alfredo Adame no ha dejado de estar en controversia en redes sociales y medios de comunicación luego de que se confirmara que estaría participando en la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo. Asimismo, porque el exconductor del programa Hoy ha arremetido en contra de varias personalidades como Andrea Legarreta, Apio Quijano y Wendy Guevara.

En los últimos días el exgalán del Canal de Las Estrellas no ha dejado de atacar a la influencer originaria de León, Guanajuato, por un pleito que comenzó desde hace algunos meses, cuando él la tachó de ser una persona sin talento. Este viernes 19 de diciembre Alfredo organizó una comida para despedirse de los reporteros justo antes ingresar al programa de Telemundo, y como era de esperarse, volvió a realizar controversiales declaraciones.

Cuando la prensa mencionó el nombre de la ganadora de La Casa de los Famosos México, Adame se lanzó con todo en su contra: "Ese gordo horrendo ¿qué? yo no lo conozco a ese gordo feo, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo", mencionó muy molesto. Y añadió: "No es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer, a la naturaleza no se le engaña, cuerpo de tamal mal amarrado".

Tiene la voz más ronca que yo, ese wey parece macho".

Adame, quien presuntamente lleva tiempo vetado de Televisa, asegura que esta empresa fracasó con su primera temporada de LCDLF y que "perdieron hasta los calzones" porque no tuvieron éxito. Además, el histrión señaló que Wendy había sido usada para generar rating y la criticó por no ser una mujer preparada: "Trabajó de prostituto, lo aventaron a una gira y solo vende 400, ¿quién va a pagar por ir a ver un tipo hablando puras estupideces, no se preparó y pasó lo que pasó".

Asimismo, el exesposo de Mary Paz Banquells mencionó que la comunidad no lo ha atacado porque el problema "es con ese wey" y él siempre los ha "respetado". "Yo no distingo géneros, religiones, colores de la piel, yo solo distingo humanos, el respeto al derecho ajeno es la paz", mencionó Adame. E incluso, el actor de telenovelas como Más allá del sol retó a Wendy a una pelea a golpes: "Cuándo quieras put... gordo feo, te reviento tu p... madre".

Finalmente, el ahora DJ aseguró que Guevara es la única integrante de 'Las Perdidas' a la que no respeta: "A Paola la reconozco como mujer, a Kimberly la más hermosa la reconozco como mujer, al otro gordo no lo reconozco como mujer, ¿por qué no? porque él mismo sacó el macho que lleva dentro, sacó su naturaleza, es un macho", finalizó Alfredo Adame.

