"Estú...": Tras hundir a Andrea Legarreta, Alex Kaffie destroza a Tania Rincón en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de haber hundido a la famosa actriz y polémica presentadora, Andrea Legarreta, recientemente el reconocido presentador y excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, una vez más lanzó una dura crítica en contra de Hoy, debido a que en vivo del programa matutino se cometió un error por el que destrozó sin piedad a la famosa y querida conductora, Tania Rincón, tachándola de quedar como "estú..." por esto.

Como se sabe, Kaffie formó parte del matutino de Televisa, del cual salió profundamente enemistado de Legarreta, a lo que recientemente señaló que: "Cómo no sentir odio a quien me dijeron le pidió al productor Reynaldo López, me cambiara de camerino para que yo ya no ocupara el que estaba justo al de ella; cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron exigía que yo no entrara al comedor donde ella desayuna diariamente y que se encuentra adentro del foro de Hoy".

Y ahora, el expresentador de Sale el Sol acaba de volver a dar de que hablar, pero no por lanzar malos comentarios en contra de la expareja de Erik Rubín, sino por el hecho de que a través de su cuenta de Instagram se burló y destrozó a Rincón junto a su colega, la famosa actriz de melodramas y polémica actriz, Andrea Escalona, afirmando que: "¡Cag..dota de Alto Impacto! Por culpa de la tecnología ¡las conductoras quedaron como 3STUPIDAS!".

El motivo de este comentario fue el hecho de que la presentadora de Guerreros 2020 y Escalona al presentar como cada día las noticias en la sección de Alto Impacto, tuvieron que improvisar un momento y pasar a una nota secundaria, debido a que cuando señalaron que pasarían un video, este no se reprodujo y en la gran pantalla que está en el foro no encendió, así que explicaron que mejor cambiarían de noticia y después regresaban con esta.

Ante este hecho, la publicación en pocos minutos tuvieron miles de 'likes' y reacciones en las que se burlaban de las presentadoras y otras en las que la defendían. Por otro lado, hasta el momento ni Rincón o la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria, no se han pronunciado ante esta dura critica por parte del expresentador de Imagen TV, pero se espera que pronto reaccionen al respecto en las redes sociales.

