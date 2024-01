Filtran VIDEO de 'El Mimoso' al 'agredir' a su esposa en pelea; lo acusa de ser un demonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, María Elena Delfín, que es la aún esposa de 'El Mimoso', hace días que lo acuso de violencia domestica, y aunque él lo negó, ahora todo apuntaría que sería verdad, pues se ha filtrado un video de la pareja en la que el cantante de regional mexicano supuestamente la agrede mientras que se encuentran en medio de una intensa pelea, en el que ella lo acusa de ser un demonio.

María Elena mediante un video en su cuenta de Instagram señaló que desde agosto del 2023 ha denunciado formalmente a su pareja al vivir maltratos físicos y mentales: "Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores (El Mimoso) recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existe 2 carpetas de investigación".

Ante este hecho, el creador de temas como Desde La Playa, negó todo de forma contundente: "Que Dios me quite en este momento la vida si yo he tocado violentamente, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, esto se salió de las manos porque esto va más allá de lo que se me está acusando y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer".

Pero ahora, todo ha dado un giro inesperado, pues en redes sociales se ha filtrado un video en el que se puede ver a Luis Antonio López, nombre del cantante, mientras que está peleando con su aún pareja, en donde este la graba sosteniendo un celular que es de él y ella se niega a devolverle, pues al parecer le descubrió algo, y ella simplemente le dice que no se lo devolverá hasta que se retire la pulsera que lleva puesta, pues lo tenía "endemoniado".

Durante la discusión, el cantante solo respondía: "Que endemoniado, nada que ver. Ni siquiera sabes donde me dieron esa pulsera", asegurándole que no se la quitaría, después, la mujer lo señala de estar borracho y este le pide que se dice a acusarlo de estar endemoniado o borracho, a lo que ella le asegura que desde que se puso dicho objeto parece que tuviera un demonio dentro o estuviera borracho, lo que sugeriría que sí la ha agredido.

