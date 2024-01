Luto en Televisa: Amiga de Maribel Guardia confirma desgarradora noticia: "Un dolor inmenso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida estrella mexicana Olivia Collins ha sido una de las personas que se ha mantenido más cercana a Maribel Guardia desde la repentina partida de su hijo Julián Figueroa, por lo cuál sabe mucho de lo que está sintiendo su amiga. En un reciente encuentro con la prensa, la villana de Televisa fue cuestionada sobre si la cantante costarricense se había acercado a ella con intenciones de hacerle alguna dura confesión.

La también exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy empezó diciendo que Maribel es una mujer sumamente valiente por seguir adelante luego de perder a su único hijo: "Yo la admiro, lo ha hecho muy bien, es para adelante, no para atrás". Incluso, Collins admitió que ella no podría tener esa capacidad para volver a vivir luego de sufrir una pérdida como la que tuvo su amiga: "Yo no podría, ella tiene una gran fortaleza, se quiebra a veces claro".

Posteriormente, Olivia compartió que el proceso que está viviendo la esposa del abogado Marco Chacón es muy difícil, ya que ninguna madre debería de ver morir a su hijo: "Es difícil aceptarlo, es un dolor inmenso que comparto con ella, ha sido muy difícil, pero se podría deprimir si no sigue con su trabajo". Y cuando se le preguntó si Maribel alguna vez le ha mostrado intensiones de acabar con su vida, la rubia respondió tajante:

No, claro que no, ella es una persona que tiene una gran inteligencia emocional".

Asimismo, la exactriz de TV Azteca compartió que la exesposa de Joan Sebastian tiene muchos motivos para seguir viviendo como su nieto Juliancito, su nuera Imelda Garza Tuñón y por supuesto su marido: "No pueden quedarse (en casa) y suicidarse, no es lo correcto, obvio tiene un gran dolor pero no tiene esa idea". Además, 'La Collins' defendió a la exreina de belleza de las personas que la critican porque recientemente estuvo de viaje y hasta en un concierto: "El duelo se lleva diferente, tienes que aprender a vivir con el dolor, no es fácil, es un dolor que tienes ahí clavado".

Y agregó: "No puede la gente criticar o meterse en ese tema de que 'le valió gorro' ¡qué mal! tiene que salir adelante, tienes que ser fuerte, ella tiene esa mentalidad, tiene un gran dolor en el alma", además de que resaltó que Maribel es la mejor persona que conoce. Finalmente, los reporteros le preguntaron qué opinaba sobre los rumores que apuntaban a que Marco Chacón estaba teniendo una aventura con Imelda. Olivia Collins de inmediato dijo que todo era mentira y que este tema ni siquiera merecía su opinión.

A ese tema ni entro, es ridículo y asqueroso, no contesto nada, no vale la pena".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz