¿Sebastián Yatra reconoce infidelidad? Confiesa si engañó a Tini con Danna Paola

Ciudad de México.- Sebastián Yatra y Tini Stoessel fueron una de la parejas más queridas del medio del espectáculo. La historia de amor duró poco más de un año y aunque fue breve, también fue muy intensa. En el tiempo en el que sus corazones estaban enamorados hacían de todo juntos, cantaban colaboraciones musicales, participan en románticos videoclips, publicaban fotos de su noviazgo en redes sociales y compartían Navidades, cenas y eventos importantes.

Todo iba tan bien o eso aparentaba. Fue a mediados de 2020 que la ruptura tomó por sorpresa a sus seguidores y muchos se preguntaron cuál había sido el motivo que los había separado. Ninguna de las estrellas ahondó en detalles, lo que dio pie a que los fanáticos comenzaran a imaginar las razones del distanciamiento. Ahí surgió el rumor de una infidelidad. Supuestamente el cantante habría quedado flechado con la belleza de la artista mexicana Danna Paola y habrían tenido encuentros secretos.

Aunque esa versión era dolorosa, el compositor colombiano no salió a confirmarla ni desmentirla. Ahora, tres años después, decidió retomar el tema y romper el silencio. Contó que fue un momento difícil, ya que le importaba la opinión de la gente y al ser calificado como infiel, las personas lo trataban como el villano.

Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento". Pese a que ha pasado mucho tiempo, "creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía".

Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón que le puso fin a su cuento de hadas? Sebastián Obando Giraldo, nombre real del intérprete que se caracteriza por sus melodías con letras románticas, aseguró que su noviazgo con la argentina lo había hecho sentir como en una "película". Todos los ojos estaban sobre él y los fans anhelaban tener una relación de ensueño como la de él. Aunque al inicio fue una experiencia encantadora, Yatra pronto cayó en cuenta que se sentía como "parte de una historia".

Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista, pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad".

Fuente: Tribuna Sonora