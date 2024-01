Sofía Castro responde contundente a Paulina Peña tras hablar de su polémica rivalidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida y polémica actriz, Sofía Castro, ha dado mucho de que hablar, pues durante una entrevista con Univisión dio una muy contundente respuesta a su exhermanastra, la joven de 28 años de edad, Paulina Peña, después de que esta también brindara declaraciones a medios de comunicación y hablara de su polémica rivalidad que por años las ha perseguido.

Como se sabe, Angélica Rivera, madre de Sofía, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México y padre de Paulina, por más de seis años estuvieron casados, por lo que ambas jóvenes pasaron gran parte de su adolescencia como hermanas, sin embargo, durante y tras el final del matrimonio de la actriz y el exmandatario, se ha rumorado que entre ambas jóvenes siempre hubo una fuerte enemistad y no se toleraban.

Y aunque hace años que la familia se separó, recientemente Despierta América al toparse con la hija mayor de Peña Nieto, le cuestionaron sobre esta supuesta rivalidad, a lo que ella la desmintió declarando: "Sí, no sé quién ha hecho esos comentarios, pero siempre ha habido una relación respetuosa fuimos hermanos durante muchos años y siempre ha habido mucho cariño y respeto", enviándole los mejores deseos para su próxima boda: "Que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo y sólo quiero que sea feliz. No tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble".

Paulina con Sofía tras tatuarse juntas. Internet

Y ahora, después de lo dicho por Paulina, la reconocida estrella de Televisa, ante las cámaras del programa antes mencionado declaró que: "Se dijeron muchas cosas, también se dijo que había una rivalidad entre ella y yo porque la gente y la prensa quiso hacer una rivalidad, desgraciadamente por ser mujeres, porque teníamos la misma edad cuando no es así. Yo a Pau la quiero mucho, siempre nos hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto".

Pero la actriz de El Maleficio quiso resaltar que ambas se vieron como familia y eso las unió más de lo que se ve: "Fuimos familia y eso también pues no se borra de la noche a la mañana", además de esto, Castro declaró que tras su compromiso con Pablo Bernot, Paulina le habló y han estado abordando este tema de la boda y el matrimonio, pues ella ya pasó por esto al lado de su actual esposo, Fernando Tena: "Entonces ya me pasó varios tips, porque no está fácil casarse, muchachos, no está fácil tener un matrimonio tampoco. Pero la boda es mucho".

Sofía y Paulina. Internet

