Tras agresión a reportero, Rey Grupero da la cara; hace confesión del hijo de Lupita Jones

Ciudad de México.- Después de que se suscitara la polémica agresión a un reportero, el reconocido creador de contenido, Rey Grupero, recientemente dio la cara y se presentó ante todos los involucrados para aclarar la situación, además de finalmente hablar del caso legal que se tiene en contra del hijo de la exreina de belleza que ganó Miss Universo en 1991, Lupita Jones, haciendo una fuerte confesión al respecto.

Fue la tarde del pasado miércoles 17 de enero cuando la prensa captó al conocido youtuber a las afueras de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, terminando con tremendo zafarrancho entre empujones y golpes con un acompañante del creador de contenido y reportero al que se le tiró el equipo al suelo y que supuestamente también terminó herido por este motivo, generando severas críticas hacía la celebridad.

Y aunque Luis Alberto Ordaz Balderas, el nombre verdadero del reconocido youtuber mexicano, no fue el que golpeó al reportero y simplemente les dijo que no daría declaraciones y huyó, esta viernes 19 de enero se ha presentado ante los mismos elementos de medios de comunicación que estuvieron presentes ese día, para dar la cara y ofrecerles una sincera disculpa por la actitud que tomó su compañero, afirmando que habló severamente con él, pidiendo que a la próxima les tratara con el respeto que se merecen, pues reconoce que su carrera está en el punto en el que se encuentra por ayuda de ellos también.

Ante este hecho, muchos le recriminaron que no se detuviera a hablar, afirmando que eso hubiera evitado tantos problemas, a lo que este declaró que el motivo era que a él se le pidió no hablar sobre la demanda de su actual pareja, Nanda Rocha, en contra de su exhijastro, Simón Charaf Jones, el hijo de la mencionada exreina de belleza, porque podría obstaculizar a las autoridades en el comienzo de este proceso, destacando que él quería ayudar a su actual novia en esta situación tan complicada y por eso no quiso hablar.

De igual forma declaró que él siempre ha sido un hombre que respeta a la prensa y se detiene a hablar con ellos en todo momento, agregando que jamás ha sido violento y ayer fue el caso de que no los faltó al respeto ni los agredió, destacando que no es coherente que quiera defender y alce la voz contra la violencia y los violenté a ellos, impactando al agregar que tanto él como Rocha están nerviosos con todo el proceso, pues económica y políticamente la familia de Charaf Jones tiene mucho poder y deben de tener mucho cuidado y apegarse lo más posible a la ley y a todo lo que se les pida en búsqueda de justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui