Tras desprecio en Televisa, actor llega a 'Ventaneando' y Pati Chapoy le dice sus verdades

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien empezó su carrera en Televisa y meses atrás presuntamente acabó vetado por un problema, dio tremenda sorpresa a los televidentes debido a que ayer jueves 18 de junio apareció en el programa de la competencia, Ventaneando. Se trata del controversial Coque Muñiz, quien fue increpado por la periodista Pati Chapoy porque no cumplió con un pacto que tenían para aparecer en la emisión.

El también cantante triunfó en la televisora de San Ángel formando parte de exitosos programas como Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche. También tuvo la oportunidad de actuar en programas como La Escuelita VIP y telenovelas como Libre para amarte, Yo amo a Juan Querendon y Navidad sin fin; desafortunadamente, hace unos años Coque se quedó sin contrato de exclusividad y emigró al Ajusco.

Durante el año 2018, el hijo de Marco Muñiz debutó en la pantalla del Canal Azteca Uno con el programa ¡Pásele, yo invito!, el cual fue un rotundo fracaso. Después apareció varias veces en el programa Hoy, como invitado especial, y el pasado 2023 recibió la oportunidad de concursar en ¿Quién es la máscara? como Balero. Presuntamente, Coque salió furioso del reality luego de ser eliminado en su primera aparición.

'Coque' Muñiz fue Balero

Tras no volver al Canal de Las Estrellas tras esta controversia, ayer jueves 18 de enero Jorge Muñiz se presentó en el programa de la competencia, Ventaneando, donde compartió un inesperado momento con la líder de la emisión. Resulta que Pati le dijo sus verdades al conductor y actor luego de verlo llegar al foro solo, pese a que se había pactado que su hijo Axel estaría con él. El intérprete de 63 años tuvo que disculparse con la periodista y compartió el motivo por el que su heredero no pudo acompañarlo:

Se fue con la novia".

Inmediatamente después, Pati admitió que no creía en su escusa y respondió: "No te creo nada, de la novia, ¿por qué no lo trajiste?", a lo que él añadió: "¿Pues qué iba a ser? ¿qué les dices?". La conductora le aseguró a Coque que debía ponerse duro con su hijo porque tenían "un compromiso" y él respondió: "Me van a correr de la casa". Luego la periodista aseguró que Coque tiene otros motivos más fuertes para que no lo dejen volver a casa: "Te corren por otras cosas, no por eso".

Yo soy santo, camino por la casa y floto", dijo Coque.

