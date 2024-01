VIDEO: Sofía Vergara responde a críticas por sus agresivas respuestas a Pablo Motos

Los Ángeles, Estados Unidos.- La entrevista de Sofía Vergara en programa español El Hormiguero a principios de 2024 generó controversia debido a que sus respuestas al presentador Pablo Motos fueron percibidas como agresivas. Aunque Motos ya ha negado esta interpretación, la actriz colombiana abordó el tema durante la alfombra roja del estreno de la serie Griselda en Colombia, afirmando que mantiene una relación cordial con el conductor.

La entrevista con Pablo fue además como amigos, a mí me dijeron 'para que sea chistoso métete con él y comienza a…', o sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos", explicó Vergara en entrevista para el programa Ventaneando.