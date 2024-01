Wendy Guevara desenmascara a Sergio Mayer: Revela malos tratos en Televisa y expone mentiras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, de nueva cuenta dejó a más de uno con la boca abierta, pues después de tantos dimes y diretes, finalmente ha desenmascarado al reconocido actor y polémico exfuncionario público, Sergio Mayer, revelando en una entrevista los malos tratos que recibió de este en los foros de Televisa y también expuso sus mentiras sobre sus contratos.

Como se sabe, después de que Guevara se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos México, se comenzó el rumor de que Mayer quería sacar provecho y la engañaría para que fuera su mánager, para así llevarse gran parte de sus próximos ingresos, a lo que este declaró que fue la propia influencer la que le pidió que lo fuera y le ayudara a comenzar con una carrera más sólida en el mundo del espectáculo.

Pero ahora, en una reciente entrevista con Adela Micha, la denominada 'Perdida', finalmente rompió el silencio y aclaró todo, destacando que ella sí le pidió consejos para desenvolverse mejor y ganar bien, pero nunca para que le manejara la carrera, confesando que el primer roce le confirmó que laboralmente no era buena idea asociarse con él, señalando que cuando lo fue a ver fuera de la casa, el actor le dio tremenda regañada porque se le rompió un botón de su blusa y este le gritó que era inaceptable que se viera así, señalando que: "Nunca lo había visto así, yo lo vi como otra persona".

Pero esta no fue la única vez que el actor de La Fea Más Bella le habló con malos modos, pues señaló que en una ocasión este le pidió que sacará a su mánager de la jugada, Joel Echeverría, pues él se haría cargo de todos sus asuntos desde ese momento y no sería necesario: "De una vez te digo, dile a tu mánager que no tiene qué ver ya nada él, todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es lo único que te voy a decir", recordó Wendy.

Tras esto, Sergio le pidió que firmara varios papeles, pero ella en vez de hacerlo los envió al abogado de su mánager para que lo revisara, el cual le dijo qué firmar y qué no, por lo que al final ella decidió hablar con un ejecutivo de la empresa de Emilio Azcárraga para aclarar de una vez por todas quién llevaría su carrera y contratos: "Lo que pasa es que nos hacemos mucho bolas, le dije a uno de los ejecutivos, dije, yo tengo mi mánager, con él trabajo desde hace mucho tiempo, con él trabajo más cómoda y más tranquila; fue cuando me quitaron a Sergio".

Fuente: Tribuna del Yaqui