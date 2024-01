Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito: Un encuentro de mellizos para iniciar el 2024

Los Ángeles, California. - Los icónicos actores Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito dieron inicio al nuevo año con un emotivo encuentro en el set de Broadway, donde DeVito actualmente participa en la obra I Need That. Schwarzenegger compartió el momento especial a través de su cuenta de Instagram el viernes, publicando una imagen abrazando a DeVito y a la hija de este último, Lucy DeVito.

¡Hermano mío! Fue fantástico ver a Danny en Broadway en 'I Need That'", expresó Schwarzenegger en su publicación. "Él, Lucy y todos los involucrados mantuvieron a la audiencia entretenida, riendo y amando cada minuto; una de las mejores obras que he visto, ¡un verdadero espectáculo con corazón!".