'Exatlón México': ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy martes 2 de enero?

Ciudad de México.- Exatlón México recibe el 2024 con interesantes batallas que podrán de cabeza la televisión y este martes 2 de enero, Famosos y Contendientes tendrán una cita con la fortuna dentro del Duelo de los Enigmas, así que se pronostica que sea una de las jornadas más intensas que se han presentado a lo largo de la temporada.

Aunque no es de gran relevancia este juego, sí representa un gran incentivo para los competidores, pues ganar les asegura no regresar con las manos vacías a casa, debido a que Antonio Rosique ofrece interesantes regalos que pueden ser desde artículos electrónicos, viajes o experiencias grupales, aunque deben ser muy intuitivos a la hora de elegir ya que podrían quedarse con la caja maldita y sentir que su esfuerzo no valió la pena.

¡Qué comience el Duelo de los Enigmas! Hay una gran oportunidad para llevarte algo muy interesante a casa. Rojos prepárense para reconfigurarse, ha llegado el momento de que conozcan a la nueva atleta del Exatlón", se escucha narrar al conductor.

¿Quién gana los Enigmas?

Tal como la mayoría lo sabe, el programa no es en vivo y las grabaciones van adelantadas, lo cual permite conocer a través de filtraciones lo que sucede en tiempo real dentro de las famosas playas dominicanas, así que a horas de que se estrene el episodio han revelado el nombre de los ganadores y aquí te lo compartimos para que estés al tanto de lo que ocurre con tus atletas favoritos.

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, en esta ocasión Rojos y Azules chocaran en el circuito de la mina, donde deberán mostrar su velocidad y sortear varios obstáculos como trampas de red, mientras que en la zona de tiro la misión es hacer derribos con bolsa de arena, por lo que obtener la victoria no será fácil.

Según las anotaciones que ejecutan cuentas especializadas en spoilers y que llevan un análisis de la competencia, los ganadores de este juego serán nada más y nada menos que los Famosos, quienes a pesar de la salida de Daniela Reza han sabido salir adelante, por lo que más vale que los Azules no se confíen.

Los rojos se apoderan de los premios

No obstante, es importante mencionar que la información antes expuesta viene de filtraciones y la única forma que existe para comprobarla es siguiendo la transmisión de Exatlón México a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, donde también se presentarán otras interesantes batallas.

