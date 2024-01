¿Fue infiel a Rosalía? Rauw Alejandro rompe silencio y habla de separación de la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro, recientemente brindó una entrevista a un famoso influencer de redes sociales, con el cual decidió romper el silencio y por primera vez en seis meses hablar de su separación con la querida y muy talentosa cantante española, Rosalía, que causó tanto revuelo en las redes sociales, ¿acaso confesó sí le fue infiel a la cantante?

Como se sabe, el pasado 25 de julio del 2023 la famosa cantante española confirmó a través de su cuenta de Instagram que se había separado de su entonces prometido, Rauw, mismo que poco después también se pronunció, coincidiendo ambos al señalar que se tomó la decisión en conjunto y con mucho respeto sin terceros de por medio, dado a que se decía que el cantante le fue infiel a su prometida con una colombiana.

Después de este mensaje, los dos creadores e intérpretes de temas como Beso, no volvieron a hablar sobre su separación y no revelaron las causas que los llevaron a decidir que lo mejor era estar separados, sin embargo, hace poco que el cantante se presentó en el canal de YouTube del popular influencer, Chente Ydrach, hablando de su relación con Rosalía y explicando como se sintió tras esta serie de ataques en su contra.

Primeramente, quiso dejar en claro que a lo largo de sus años con la creadora de Motomami jamás tuvieron una relación tóxica: "La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no", y con respecto a los rumores de infidelidad simplemente mencionó: "Los hombres ya tienen el estigma de los 'hombres cabr...', y no lo culpo, tenemos mala fama".

Finalmente, solo quiso dejar en claro que todo lo que se dijo de su ruptura fueron mentiras y lo mal que se sintió por todo ello: "Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real".

