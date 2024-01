Galilea Montijo volverá a ser madre: Reveló en 'Hoy' que tendrá una niña con Isaac Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que en su reciente aparición en el programa Hoy anunció que este 2024 volverá a ser madre luego de haber tenido un solo hijo durante su anterior matrimonio con Fernando Reina Iglesias. Tal parece que el romance entre la tapatía y el modelo Isaac Moreno va viento en popa, pues tendrían planes de convertirse en padres juntos.

Como se sabe, durante el pasado mes de marzo de 2023 'La Gali' anunció que ya era mujer divorciada pues había decidido separarse de Fernando Reina luego de más de una década casados. En el breve comunicado de prensa, ni la conductora ni el originario de Guerrero compartieron el motivo concreto que provocó su ruptura, pero se ha rumorado mucho que se pudo tratar de una infidelidad.

Meses después de que la originaria de Guadalajara, Jalisco, se divorciara, se supo que ya estaba en una nueva relación sentimental con Isaac, quien es unos cuantos años menor que ella y que igualmente tiene un solo hijo varón. Recientemente Galilea y el oriundo de Tenerife, España, estuvieron de viaje en Japón para las celebraciones de Fin de Año y ahora se encuentran en Bali, Indonesia.

Sin embargo, Montijo ha seguido apareciendo en el programa Hoy debido a que grabaron varios programas para poder tomar las vacaciones. En el episodio de este martes 2 de enero, todo el elenco del matutino tuvo que realizar un mapa mental (o vision board) para que fijaran sus metas para el 2024 y quien sorprendió con sus peticiones fue 'La Gali', quien le pidió al universo convertirse en madre por segunda ocasión.

Mientras realizaban este ejercicio, la tapatía de 50 años mencionó que ella incluyó en su tablero "muchas joyas" y 'El Negro' Araiza la tachó de ser "una materialista", pero ella aclaró que no pues había pedido algo mucho más importante: "A ver, puse una niña", declaró y el conductor le preguntó qué significaba esa imagen: "Que quiero una niña, aunque yo no pueda, mi cuerpo no puede pero uno nunca sabe", expresó,

Y hasta dio las opciones que tiene para cumplir su sueño de tener una hija: "Adoptando, un vientre rentado, uno nunca sabe", contó. Antes de finalizar la sección del vision board, Galilea volvió a expresar su deseo de tener una niña sonriendo a la cámara mientras mostraba su tablero. Cabe resaltar que hace algunos meses la conductora confesó que ya se había informado sobre cómo alquilar un vientre para tener un hijo.

