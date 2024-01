George R.R. Martin anuncia una serie animada de 'Canción de hielo y fuego'; esto se sabe

Comparta este artículo

Estados Unidos.- George R.R. Martin, el visionario detrás de Canción de Hielo y Fuego, ha revelado emocionantes planes para expandir el universo de Game of Thrones mediante la animación. En su sitio web, el autor anunció que HBO está trabajando en múltiples series animadas basadas en sus célebres novelas de fantasía. Aunque ninguna ha recibido la luz verde oficialmente, Martin sugiere que al menos dos de estos proyectos están avanzando a la siguiente etapa de desarrollo.

La inspiración para aventurarse en el mundo de la animación llegó a Martin a través de la película animada Blue Eye Samurai, que demostró la viabilidad de contar historias oscuras y complejas con personajes maduros en este medio. Mencionó que este descubrimiento le ha dado confianza para explorar la animación como un formato adecuado para sus propias creaciones.

Hasta ahora, se sabía que se estaban preparando tres series animadas, incluida una basada en The Golden Empire of Yi Ti. Sin embargo, no todas las ideas avanzarán, ya que Martin reveló que se estaban considerando cuatro en un momento dado, y dos fueron archivadas. Aunque aclara que "archivado no significa muerto", mostrando optimismo sobre el futuro de estos proyectos.

Uno de los spin-offs, inicialmente planificado como acción en vivo, ha experimentado un cambio significativo. Nine Voyages o The Sea Snake ahora se está reelaborando como una serie animada debido a restricciones presupuestarias. Martin respalda plenamente esta decisión, destacando que las limitaciones económicas habrían hecho que la versión de acción en vivo fuera prohibitivamente costosa, especialmente considerando los diversos escenarios marítimos que la historia requería.

En su publicación, Martin recordó la incertidumbre inherente a la industria del entretenimiento, advirtiendo que "nada es seguro en Hollywood". Subrayó que cada serie animada tiene un largo camino por recorrer antes de materializarse y llegar a la audiencia.

El siguiente proyecto en la agenda de HBO es la tan esperada temporada 2 de House of the Dragon, que continuará explorando la intrigante historia de los Verdes y los Negros este verano. Además, se prepara A Knight of the Seven Kingdoms: Hedge Knight, una nueva incursión en Westeros que seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg.

Con estos emocionantes anuncios, 2024 se presenta como un año prometedor para los fanáticos de Canción de Hielo y Fuego. Aunque aún no se han dado luz verde oficialmente, la perspectiva de explorar Westeros a través de la animación seguramente entusiasmará a los seguidores de esta épica saga.

