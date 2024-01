Les McCann, el pionero del Soul-Jazz, fallece a los 88 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo de la música lamenta la pérdida de Les McCann, el icónico músico y artista que desempeñó un papel fundamental en la creación del género soul-jazz. McCann falleció a la edad de 88 años el pasado viernes en Los Ángeles, una semana después de haber sido hospitalizado por neumonía, según confirmó su mánager y productor, Alan Abrahams.

Nativo de Kentucky, Les McCann fue un autodidacta vocalista y pianista cuya carrera se remonta a la década de 1950. Su notoriedad comenzó cuando ganó un concurso de canto mientras prestaba servicio en la Marina de los Estados Unidos y posteriormente se presentó en el destacado programa de variedades The Ed Sullivan Show.

La contribución de McCann al mundo de la música no solo se limitó a su destreza como músico, sino que también dejó un impacto significativo en el hip-hop. Sus composiciones fueron fuente de inspiración y sampleo para artistas como Dr. Dre, A Tribe Called Quest, De La Soul y Mobb Deep.

Quincy Jones y Miles Davis se encontraban entre sus admiradores, lo que reflejaba el alcance de su influencia en la escena musical. McCann, junto con el saxofonista Eddie Harris, alcanzó la fama con la inolvidable melodía Compared To What. Esta canción de protesta funky, escrita por Eugene McDaniels y grabada en vivo en el Festival de Jazz de Montreux en 1968, mezcló riffs de jazz con la distintiva voz de estilo gospel de McCann, con letras que condenaban la guerra, la codicia y la injusticia.

Entre los logros notables de McCann se encuentra el lanzamiento de más de 60 álbumes a lo largo de su carrera, destacando trabajos como Talk To The People (1972), Layers (1973) y Another Beginning (1974). Además, su colaboración con la protegida Roberta Flack, a quien ayudó a lanzar su carrera al organizar una audición con Atlantic Records, dejó huella en la industria musical.

A pesar de su éxito, los últimos cuatro años de la vida de Les McCann los pasó en un asilo de ancianos, según informó The Hollywood Reporter. En una entrevista con Oxford American en 2017, McCann compartió sus humildes inicios y su amor por la música, revelando su deseo de haber asistido a la Escuela de Música de la Marina.

Con la partida de Les McCann, la música pierde a un visionario y pionero que fusionó el jazz con el soul y el funk, dejando un legado imborrable en la historia sonora del siglo XX.

Fuente: Tribuna