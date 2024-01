Mickey Mouse se convertirá en una película de terror después de que Disney perdiera los derechos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un giro inesperado, Mickey Mouse, el entrañable expersonaje de Walt Disney, protagonizará una película de terror basada en el icónico cortometraje Steamboat Willie. Dirigido por Steven LaMorte, conocido por su trabajo en la película slasher The Mean One basada en el Grinch, este nuevo proyecto llevará al ratón a terrenos siniestros y sangrientos.

La trama se centrará en un Mickey Mouse sádico que atormenta a un grupo de personas a bordo de un ferry, donde las opciones de escape son escasas y la situación se vuelve cada vez más claustrofóbica. LaMorte, hablando sobre el tono del proyecto, expresó su entusiasmo por explorar el lado oscuro de Steamboat Willie, un personaje que ha traído alegría a generaciones, pero que, según él, esconde un potencial para el terror puro y desquiciado.

Aunque Steamboat Willie se considera ampliamente como el debut de Mickey Mouse, es esencial recordar que no fue la primera película con el personaje. Películas mudas anteriores, como Plane Crazy y The Gallopin' Gaucho, se produjeron antes, pero Steamboat Willie se convirtió en un hito en la historia de la animación. A pesar de que la representación de Mickey en 1928 está en dominio público desde el 1 de enero de 2024, el equipo creativo debe maniobrar con cuidado para evitar conflictos legales, especialmente considerando las representaciones modernas y la marca asociada.

El proyecto no es ajeno a LaMorte, quien previamente dirigió The Mean One, una película slasher que ofrecía una versión retorcida del Grinch. Este antecedente preparó al director para abordar una reinterpretación terrorífica de Mickey Mouse. LaMorte compartió su emoción por liberar esta versión oscura del querido personaje, destacando el potencial de explorar facetas no exploradas del ratón más famoso del mundo.

Aunque aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento para la película, la anticipación rodea este proyecto que promete desafiar las expectativas y ofrecer a los fanáticos de Mickey Mouse una experiencia cinematográfica completamente nueva. La película buscará explorar el lado tenebroso y desconocido de un personaje que, hasta ahora, ha sido sinónimo de inocencia y diversión en el mundo de la animación.

