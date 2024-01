"No ma...": Flor Rubio estalla contra polémico expresentador de 'Hoy' en 'VLA' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista y reconocida presentadora de los espectáculos, Flor Rubio, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, debido a que acaba de estallar en contra del polémico expresentador del programa Hoy y también actor, Mauricio Barcelata, en pleno programa al aire de Venga la Alegría debido a un muy importante motivo que hizo desesperar a más de uno.

Como se sabe, debido a las fiestas decembrinas, el matutino de la empresa del Ajusco, que es producido por Maru Silva, se encontraba transmitiendo programas grabados para que sus presentadores salieran de vacaciones y la pasaran con su familia, por lo que en su mayoría hay entrevistas con celebridades y divertidas dinámicas para entretener al público con confesiones más que nada, tales como en el Juego de Manos, el cual se basa que deben de hacer una confesión al perder.

Y fue la mañana del pasado lunes 1 de enero del 2024 que se jugó una vez más dicha dinámica, en el que sus colegas, tales como Kristal Silva, se formaron y mientras que Pato Borghetti iba poniendo tarjetas gritando números del uno al 10, y cuando el número que decían coincidía con el de la tarjeta, estos debían poner las manos y el último en colocarla debía de hacer una confesión en base a la pregunta que le hacían.

En esta ocasión, las preguntas fueron personales y cuestionaron temas como peleas entre colegas o familiares, por lo que al expresentador de Guerreros 2020 le preguntaron si alguna vez se peleó con su suegra, a lo que este dijo que no, que jamás había tenido un problemas, por lo que Flor molesta de que a todo respondiera de manera evasiva o que no gritó un: "¡Ay no Ma...!", siendo interrumpida al querer decir Mauricio, pero agregando que debería dejar de mentir y hablar con honestidad.

