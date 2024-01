Venció al cáncer: Tras volverse mujer y 14 años en Televisa, villano reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de las telenovelas, quien se ha enfrentado al cáncer y que hace varios años sorprendió a sus fans volviéndose mujer, dio una grata sorpresa pues la mañana de este martes 2 de enero apareció en el programa Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata del argentino-puertorriqueño Julián Gil, quien habló de la gran carga de trabajo que ha tenido en los últimos meses.

Julián comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde el año 2009 cuando participó en el melodrama Sortilegio, donde salió del clóset interpretando a un personaje bisexual. Luego estuvo en otras novelas de Las Estrellas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley y ¿Qué le pasa a mi familia?. Algunos de los retos que ha tenido en su carrera fue bajar 10 kilos para ser parte del melodrama La Herencia.

Mientras que en el teatro, Gil se volvió mujer para la obra Divorciémonos mi amor, donde dio vida a un travesti. Recientemente, el exesposo de la venezolana Marjorie de Sousa causó conmoción entre todo su público debido a que anunció que nuevamente lo habían diagnosticado con cáncer de piel luego del primer diagnóstico hace 2 años. Afortunadamente, solo necesitó una cirugía para extraerle el tumor y ahora presume que ya está sano.

Además, hace unas semanas Julián estuvo en medio de la polémica debido a que arremetió contra la producción de Hoy porque permitieron que su hijo Matías hiciera su debut como cantante al lado de Marjorie, mientras que él tiene años sin poder convivir con él. Al parecer el argentino dejó atrás su controversia y accedió a dar una entrevista al matutino para hablar de cómo cerraba el 2023 y arrancaba el Año Nuevo.

El prometido de Valeria Marín informó que está lleno de trabajo, al punto de que no tiene tiempo para su vida personal: "La verdad es que no tenemos días libres, pero estoy haciendo cosas que me apasionan mucho y cuando algo te apasiona, lo haces con todo el amor del mundo". Asimismo, Gil explicó que este año cumplirá 10 años siendo parte de República Deportiva. Y habló de todos las diferentes áreas que ha podido experimentar en su carrera. "Me he podido poner diferentes sombreros para diferentes facetas".

Crédito: Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna