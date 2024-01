Adiós Televisa: Actor confirma que Angélica Rivera volverá a las novelas con Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo se encuentra a la expectativa sobre el regreso de Angélica Rivera a las telenovelas debido a que recientemente surgió el rumor de que ya realizó pruebas para volver a la actuación, pero su esperado retorno no sería en Televisa. De acuerdo con la información proporcionada por Danilo Carrera, semanas atrás él y 'La Gaviota' estuvieron haciendo pruebas juntos en los foros de Telemundo.

Recientemente el exgalán del Canal de Las Estrellas volvió a visitar México luego de mudarse a Miami, Estados Unidos, y en un encuentro con los reporteros explicó todo sobre su encuentro con la exesposa de José Alberto 'El Güero' Castro. El originario de Ecuador primero relató cómo les había ido en las pruebas: "Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó".

Sin embargo, Danilo resaltó que aún no les dan luz verde para el proyecto: "No sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa. Si fuera ese el proyecto que se trabajaría, yo sería el más feliz". Incluso, el exintegrante de la empresa de San Ángel comentó que el proyecto no se ha comenzado a grabar por razones ajenas a él y a Rivera: "No depende de mí ni de Angélica, porque también dijeron, le echaron la culpa a Angélica alguna vez, la defiendo al 100 por ciento".

No fue culpa de ella que no se hiciera en el momento, que era en enero, fueron cosas de la empresa", precisó.

Como se sabe, desde que Angélica dejó Los Pinos tras finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, su exmarido, se ha rumorado mucho su regreso a los melodramas y sus fans se encuentran ansiosos por verla en acción. Hace poco, las cámaras de Univisión captaron a la actriz de 54 años en calles de CDMX y al cuestionarla sobre si desea volver a actuar, ella respondió: "Ya pronto, ya, ya", expresó semanas atrás.

La última vez que Angélica apareció en un melodrama fue en el año 2007 cuando grabó Destilando Amor, al lado de Eduardo Yáñez, y fue gracias a este proyecto que se ganó el apodo de 'La Gaviota'. Sin embargo, en la carrera de esta estrella se acumulan muchas exitosas novelas como Mariana de la noche, La dueña, Sin pecado concebido, Ángela, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor y Huracán.

