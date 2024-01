Amor es amor: Actriz de Televisa revela busca amor en hombre o mujer; afirma no es lesbiana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora de TV, Olivia Collins, recientemente ha dejado en completo shock a todos en el programa Hoy, debido a que en una reciente entrevista en exclusiva confesó que para ella el amor es el amor y por eso es que no le molesta si el amor llega en un hombre o una mujer, pero quiso dejar bien en claro que pese a este pensamiento, ella no es lesbiana.

Collins actualmente es una mujer que tiene 66 años de edad y alrededor de 50 años formando parte de la industria del espectáculo, desde que debutó en la empresa San Ángel con melodramas como Angélica, Dulce Desafío, María José, y formando parte de diferentes programas exitosos, como el matutino de dicha televisora, Las Estrellas Bailan en Hoy, de la cual salió por una condición médica que le impidió seguir.

En todo este tiempo al aire, la famosa actriz ha tenido una gran transparencia con la prensa y mayormente ha evitado los escándalos, sin embargo, en los últimos meses ha llamado la atención el hecho de que a sus casi siete décadas ha externado que no se cierra a la posibilidad de encontrar nuevamente el amor, incluso en una anterior entrevista para el programa de Andrea Rodríguez Doria exclamó que necesitaba a un hombre.

Y ahora, al nuevamente estar ante las cámaras de la emisión conducida por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Collins al hablar sobre su búsqueda del amor, señaló que está tranquila y feliz, y no descartó la posibilidad de poder darse una oportunidad de experimentar con una mujer, declarando que si se llegaba a dar la situación tal vez podría tener una fugaz relación o cita romántica con una persona de su mismo sexo.

Pero ante esto, dejó en claro que no es lesbiana y no está interesada de manera más íntima en otra mujer, pero que tampoco tiene la mente cerrada y sus propias hijas le han enseñado que el amor es el amor y no tiene nada de malo si es que eso llegara a pasar, dejando en claro que preferentemente ella tiene relación con hombres, despidiéndose de la prensa con una amable sonrisa, tras su inesperada confesión.

Fuente: Tribuna del Yaqui