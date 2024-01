Anette Cuburu llega a 'Ventaneando y le hace "grosería" a Pedro Sola; así reaccionó él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu ha estado metida en varios escándalos durante las últimas semanas, sobre todo porque revivió su pelea con Andrea Legarreta, arremetiendo en su contra y volviendo a señalar que la conductora de Hoy sí tendría un romance con un alto mando de Televisa. Ahora quedó atrás la controversia que tiene con esta famosa y se señaló que la originaria de Mexicali, Baja California, le habría hecho una grosería a Pedro Sola.

Durante esta semana, la exintegrante del programa Venga la Alegría visitó el foro del programa Ventaneando acompañada de Aylín Mujica debido a que están promocionando la obra de teatro Hijas de su madre. En las redes sociales del programa compartieron un video donde se ve a Anette entrando al set para saludar a conductores como Mónica Castañeda y Daniel Bisogno, pero nunca se ve que salude a Pedrito.

De inmediato, el público de TV Azteca notó esta situación y comenzó a comentar la publicación señalando que Anette fue muy grosera con Pedro por desairarlo, ya que sí saludó efusivamente al resto de sus compañeros: "No saludó a Sola y ni él hizo por saludarla", "No saludó a Pedrín, tan educada ella", "Ya ni por respeto un saludo a Pedro", "Entró como diva y no saludó a Pedro, qué ridícula", "Ni peló al tío Peter", "No saludó a mi tío Pedro, qué grosera", fueron algunos de los comentarios.

Luego de que estos mensajes dieran la vuelta al Internet y se comenzara a especular que podría haber una enemistad entre Anette y 'El Tío Peter', ahora el propio presentador y youtuber decidió romper el silencio para aclarar la situación. Sola fue entrevistado para las redes de Ventaneando y de forma contundente negó que ella esté distanciada de la conductora cachanilla o que tenga algún problema con ella.

El colaborador de Pati Chapoy explicó que él y Anette tuvieron la oportunidad de saludarse desde que estaban en el área de maquillaje y por ello no tuvieron la necesidad volverlo a hacer frente a todos: "Anette llegó muy temprano, yo la vi desde maquillaje. Somos amigos de años, platicamos y luego ya nos vinimos para acá. Seguimos platicando en la mesa del comedor y a la hora que arranca el programa pues ya no nos saludamos efusivamente porque ya lo habíamos hecho".

Y de hecho, Pedrito también aseguró que es un excelente amigo de Cuburu, por lo cual los comentarios que hay en las redes son totalmente falsos y sacados de contexto: "Se armó un chismarajo que porque ella me hizo una grosería. No se crean todo lo que ven porque no todo es cierto", dijo el también economista. Hasta el momento, Anette no ha respondido a esta controversia, pero es probable que piense lo mismo que Pedro.

Pedro Sola niega pleito con Anette Cuburu

Fuente: Tribuna