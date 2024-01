Hermano de Doja Cat niega acusaciones de abuso mientras surge controversia familiar

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Raman Dalithando Dlamini, hermano de la reconocida cantante Doja Cat, ha salido a desmentir categóricamente las acusaciones de abuso físico realizadas por su madre, Deborah Elizabeth Sawyer. Estas afirmaciones surgieron después de que Sawyer presentara una solicitud de orden de restricción temporal en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 12 de enero.

En un video obtenido por Shade Room, Dlamini fue grabado alegando desconocimiento de la orden de restricción y negando tener cualquier tipo de relación con la rapera de Paint the Town Red, incluso indicando no conocer su identidad. Aunque inicialmente afirmó no tener "ninguna orden de restricción" en su contra, más adelante admitió conocer a Doja y a su madre al mencionar que "no ha visto a nadie en años". Ante la insistencia de los paparazzi, se limitó a comentar que "no hay historia" antes de que el video se cortara.

Doja y su hermano

La solicitud de orden de restricción presentada por Sawyer alega que Dlamini ha agredido verbal y físicamente a Doja Cat, llegando incluso a arrancarle todos los dientes en un ataque de ira, causándole cortes y moretones. Además, la madre de la cantante afirma que ella misma ha sido víctima de abuso físico en varias ocasiones, siendo el más reciente a principios de este mes, e incluso alega haber recibido amenazas de muerte por parte de Raman.

Aunque la solicitud fue aprobada temporalmente por un juez, se estableció que Doja Cat debe presentar su propia solicitud si desea obtener protección ordenada por la corte. Hasta el momento, la ganadora del Grammy no ha abordado públicamente las acusaciones, centrando su atención en su carrera musical y en eventos como su participación como cabeza de cartel en Coachella 2024.

El caso continúa desarrollándose, y se espera que Doja Cat pueda emitir una declaración sobre este delicado asunto en los próximos días. La controversia familiar ha generado una creciente atención mediática en torno a la vida personal de la exitosa artista.

