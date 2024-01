Igual que Ibarreche: Santa Fe Klan destapa la verdad detrás del VIDEO con Xóchitl Gálvez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, miles de usuarios de Twitter hundieron a la entonces pre-candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, por haber invitado al youtuber y tiktoker Javier Ibarreche a mirar su documental biográfico. Dicha polémica, se acrecentó aún más cuando el influencer publicó un video en el que aclaró que él no tenía nada que ver con la aspirante a la presidencia de México y se deslindó de todo el tema.

Si bien, cualquiera creería que esta lección haría que los candidatos se mantuvieran alejados de la gente influyente, esto no detuvo a Xóchitl Gálvez (aspirante de la oposición) a hacer lo propio con el rapero Santa Fe Klan (uno de los músicos más reconocidos de la industria en México). Todo comenzó recientemente, cuando trascendió un video de la actriz política, en la que se le ve junto a la celebridad, quien le desea “suerte”.

Como era de esperarse, este clip causó gran revuelo, puesto la gente concluyó que el rapero apoyaba a Gálvez en su carrera por la silla grande. Para la noche del pasado viernes, 19 de enero, el tema se volvió tendencia en X (red social antes conocida como Twitter), pero no solo eso, sino que también trascendió un clip del artista, quien negaba tener todo nexo con Gálvez, asegurando que ni siquiera “la conocía”.

Según declaraciones de Santa Fe Klan, él suele estar acostumbrado a que la gente lo detenga para tomarse fotografías y grabar videos, por lo que, cuando Xóchitl le pidió que se tomaran un clip, éste no se negó y accedió amablemente. El famoso hizo especial énfasis que, en realidad, no la conoce y que únicamente atinó a desearle “suerte” por cortesía, pero aclaró que él no está enterado de lo que ocurre en el mundo de la política.

“Ni sabía quien era, no pues es que así me para la gente de repente y pues le dije ‘suerte’, pero pues es que yo no sé de esto”, señaló el cantante entre risas.

Esta aclaración provocó un debate entre los fanáticos del originario de León, Guanajuato, ya que, hubo quienes acusaban a los políticos de recurrir a tretas para ganarse la gracia de los votantes jóvenes, como en su momento pasó con Sheinbaum e Ibarreche, mientras que algunos más creyeron que, en realidad Klan sí sabía que Xóchitl era una candidata para la presidencia, pero que, al ver la reacción de la gente, éste decidió deslindarse para no ser cancelado.

