Lyn May destroza a Jennifer Lopez; asegura que imita su estilo: “¡Qué no sea copiona!”

Ciudad de México.- Liliana Mendiola Mayanes, también conocida como Lyn May, es una reconocida actriz y vedette originaria de Acapulco, Guerrero. Es especialmente famosa por su participación en diversas películas del cine de ficheras, entre las que destacan: Noches de cabaret, Las cariñosas, Cuernos picantes, Viva el chubasco, Las perfumadas, Los lavaderos, Las limpias, La portera ardiente y Los cargadores.

Pese a la gran trayectoria de la vedette, la realidad es que su vida no ha estado exenta de la polémica, especialmente por algunas declaraciones que ha dado relacionadas con que artistas de talla internacional suelen copiar su estilo, entre las que destacan Madonna, a quien ha llegado a señalar por tratar de imitar sus atuendos, especialmente el tipo de ropa que utiliza para dar sus shows, dicha declaración la hizo ante las cámaras de Sale el sol.

Lynn May acusa a Jennifer Lopez de robar su estilo

Pero esta no ha sido la única vez que la famosa arremetió en contra de un artista de otro país, ya que, en días recientes, la bailarina se le fue a la yugular a la esposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez, a quien acusó no solo de copiar el guardarropa de Lyn May, sino hasta de intentar plagiar su carrera completa. Y es que, hay que recordar que la acapulqueña no solo es actriz, sino que también llegó a lanzar varias películas y hasta discos.

“Jennifer Lopez copia todo, como yo uso mallones desde que yo empecé a hace 40 años y luego con bikinis así con flequillos, pues todos me los ha copiado. Yo tengo muchos años en esto, ¿cuántas películas tiene Jennifer Lopez? Una, dos o tres, yo tengo 100. ¡Qué no sea copiona”, recalcó May.

Anteriormente, Lyn May ya se había ido en contra de la guapa actriz de cintas como Estafadoras de Wall street, Si te casas te mato, Jefa por accidente, Nunca más y ¿Bailamos? Resulta ser que, la vedette ya había señalado a Jlo por copiar todos los vestidos que Mitzy le había diseñado a ella, resaltando que las famosas de Hollywood solían robarle su estilo. Cabe aclarar que, hasta el momento, la denominada ‘Diva del Bronx’ no ha hecho ninguna declaración al respecto y es posible que no lo haga, puesto ya ha ocurrido que, en otras veces, celebridades de México han acusado a estrellas de Estados Unidos por agredirlas.

Un caso similar es el que le tocó vivir precisamente a Madonna con Lucía Méndez. Y es que, muchos recordarán la ocasión en la que la actriz de Colorina aseguró que tuvo un altercado con la ‘reina del pop’ porque se negó a ponerse de pie durante uno de sus conciertos, esto debido a que la histrionista de El extraño retorno de Diana Salazar tenía una afectación en la rodilla, por lo que no podía estar levantada durante mucho tiempo.

