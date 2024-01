Sigue en riesgo: Doctor de Pato Araujo filtra impactante noticia tras accidente en 'Exatlón'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido doctor Arturo Ruiz, que es el encargado de la salud del famoso y polémico atleta, Pato Araujo, hace unos cuantos minutos que salió a dar una actualización sobre este, señalando que aún sigue en riesgo pese a que han pasado casi dos días desde que sufrió ese terrible accidente dentro de los circuitos del Exatlón México, tras lo que filtró una impactante noticia.

Como se sabe, la noche del pasado jueves 18 de enero, los Rojos y Azules se estaban enfrentando para conocer quién sería el ganador de la Villa 360, pero, esta se vio interrumpida debido a que el 'Capitán Araujo' chocó su cabeza contra una viga de metal de uno de los circuitos, lo cual provocó una herida grande por la que salió bastante sangre y tuvo que ser llevado al hospital y que pasara por el quirófano para una limpieza y que la cerraran con grapas.

Al día siguiente, el médico se enlazó con Venga la Alegría, declarando que tuvo un trauma craneal bastante delicado, pues su herida era considerablemente grande, perdió poco más de 300 mililitros de sangre, que afirma también fue bastante, y que por ello tuvieron que limpiar bien la herida para llevarlo a quirófano, agregando que de igual manera estaba en observación para descartar una lesión y monitorear que no se inflame el cerebro.

Y ahora, este sábado 20 de enero, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del reality deportivo de TV Azteca compartieron un mensaje del doctor del atleta, en el cual mencionó que por fortuna no hay inflamación en el cerebro y que todo parece indicar que no ha desarrollado alguna infección en el área o su órgano, pero aclaró que aún así no ha quedado fuera de peligro del todo, solo que su situación es estable y no critica.

Finalmente, no ha querido hablar sobre si el líder del equipo de los Famosos deberá irse de las playas de la República Dominicana o si regresará a casa para poder recuperarse desde la comodidad de su cama, pero sí agregó que le están haciendo más estudios buscando si hay alguna complicación y estar en monitoreo constante, debido a que señala que sí fue un golpe bastante delicado y debe seguir en cama.

Fuente: Tribuna del Yaqui