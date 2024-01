Tras 10 años desaparecida, querida exactriz de Televisa estremece con dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien trabajó durante décadas en Televisa y que hace 10 años renunció a su carrera, sorprendió a todos los televidentes y a sus fieles seguidores debido a que reapareció ante las cámaras y compartió una dura noticia. Se trata de la querida Dacia Arcaraz, quien abandonó la televisión hace una década para dedicarse al cuidado de su hijo que sufre autismo y que enfrenta varias complicaciones.

La originaria de la CDMX comenzó su carrera en la empresa de San Ángel participando en el melodrama Cadenas de Amargura y luego se unió a otros como La pícara soñadora, Vida Robada, Pobre niña rica, Mi querida Isabel, Cañaveral de Pasiones, María Belén, Yo amo a Juan Querendón, Mañana es para siempre, Una familia con suerte, Un refugio para el amor y su última novela fue Por siempre mi amor del año 2014.

Además también participó en programas como Mujer, casos de la vida real, Derbez en cuando, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Incluso, Dacia estuvo a punto de quedarse con el papel protagónico de La Familia P.Luche que finalmente interpretó Consuelo Duval con gran éxito. Lamentablemente, la artista se tuvo que alejar de la vida artística debido a que su hijo Gonzalo fue diagnostica con espectro autista con retardo generalizado del desarrollo.

La actriz Dacia Arcaraz

Luego de que en días pasados Federica Quijano tuviera un incidente con su hijo que también sufre autismo, reporteros de Imagen TV buscaron a Dacia para saber cómo se encontraba ella que también se enfrenta a una situación similar. "A veces no hay palabras, yo creo que si Federica y yo nos encontramos algún día, que espero sí, me encantaría, yo creo que no necesitaríamos palabras para decirnos ánimo, estoy contigo", expresó ante las cámaras del programa Sale el Sol.

Arcaraz, quien se mudó a Estados Unidos para buscar alternativas con su hijo, compartió que entiende por lo que Quijano está pasando ya que ella ha estado en situaciones muy parecidas: "Un accidente dentro de una crisis, que uno está expuesto a un accidente que no nada más te lastima un brazo o me corto el pelo para evitar que tenga manera de agarrarme o hacerme daño".

De hecho, la retirada actriz se tuvo que rapar para evitar que Gonzalo le jalara el cabello durante alguna crisis, además de que contó que teme que su hijo le haga daño ya que pesa más de 100 kilos y es muy alto: "La verdad sí (le tiene miedo), y es feo decirlo pero sí, a veces sí, cuando está así, me da pavor, se me va encima y no la cuento... estoy en terapia porque es muy importante que uno como papá esté en terapia, me ha ayudado muchísimo a sobrellevar estos miedos".

Finalmente, Dacia mencionó que extraña mucho a su país y sobre todo dedicarse a la actuación, por lo que espera poder regresar algún día: "Ya le había dedicado 40 años a mi carrera y era hora de darle más tiempo a mi hijo, pero yo sí quiero regresar porque amo la actuación. Nosotros fuimos en busca de una mejor vida, terapias, escuelas inclusivas y extrañamos mucho México... Mi sueño es volver a trabajar en lo que tanto amo", comentó.

Fuente: Tribuna