Adiós 'Exatlón México': Conoce que atleta es eliminado HOY, domingo 21 de enero del 2024

Ciudad de México.- De nueva cuenta uno de los atletas le ha tenido que decir adiós a Exatlón México, por lo que en redes sociales ya circula si es que los Rojos o los Azules van a tener que despedirse de uno de sus compañeros quedando en desventaja ante la competencia, por lo que aquí te decimos cual sería el competidor en ser eliminado de dicho reality la noche de hoy, domingo 21 de enero del 2024.

Como se sabe, semana a semana, los competidores que se encuentran en el reality deportivo de TV Azteca compiten de manera grupal e individual, pues aunque los premios y beneficios se dan a todos los integrantes, se les califica a cada uno por su número de carreras ganadas y perdidas, sacando un total en porcentaje de rendimiento, y los que resulten con un menor número al resto, es instalado en el duelo de eliminación.

Dicho duelo de eliminación se realiza la noche del domingo, en el que tres atletas, pudiendo ser mixto, o sea, dos hombres o mujer de cierto color y uno de la competencia, o bien los tres podrían ser del mismo color, se le otorgan cinco vidas y va compitiendo entre ellos hasta que dejen a uno de ellos con cero vidas, siendo el que se deberá de despedir del resto de sus compañeros y abandonará la competencia deportiva.

Y ahora, varias páginas expertas en spoilers, tales como el canal de YouTube de Proyecto TV, han afirmado que el eliminado de la onceava semana será el reconocido exintegrante de Guerreros 2020, el cual apenas se encuentra en su tercera semana dentro de la competencia, pues ingresó a la competencia los primeros del año 2024, siendo una dura perdida para los integrantes de los integrantes del equipo celeste.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de simples especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente directa de la empresa y no es 100 por ciento confiable, por lo que no será hasta la noche de este domingo 21 de enero que se sepa si es verdad que serán los Famosos , quienes se quedarán completos una semana más y serán los Contendientes los que pierdan a uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui