Ahogada en llanto, Verónica Gallardo se despide de sus fans por devastador problema de salud

Ciudad de México.- Verónica Gallardo es una querida periodista del medio del espectáculo, que muchos podrán recordar por su participación en el programa de La Oreja, en Televisa, show en el que permaneció junto a Juan José Origel durante algunos años. Si bien, la famosa logró labrar una exitosa carrera en la industria, todo parece indicar que últimamente ha tenido que enfrentarse a una serie de adversidades.

Como algunos recordarán, tan solo en el mes de agosto del año pasado, se confirmó la muerte de Robert Alexander Kalish, esposo de Gallardo, hecho que la dejó destrozada e incluso se le vio llorando frente a las cámaras. Ahora, a cinco meses de este desgarrador hecho en su vida, Verónica reaparece ahogada en llanto en su video más reciente publicado a través de su canal de YouTube, sitio en el que regularmente suele compartir noticias de la farándula mexicana.

Resulta ser que el pasado viernes, 19 de enero, la conductora reveló que había salido de emergencias debido a un doloroso problema de salud, por el cual corre el riesgo de ser operada, motivo por el que no podría hacer su programa como de costumbre. La periodista destacó que se trataba de una complicación que le tenía paralizado un nervio en la pierna, lo que la llevaría a someterse a diversos estudios para valorar si necesitaba o no la intervención quirúrgica.

Verónica Gallardo destapa grave problema de salud

Si bien, en un inicio de su video, Gallardo procuró mostrarse sonriente y tanto efusiva, la realidad es que pronto se le cayó aquella mascara, esto ocurrió justo después de que le preguntó a su audiencia sobre cómo se encontraban, para luego señalar que ella no estaba bien, debido a la afección que se mencionó con anterioridad. Asimismo, intentó sacar el lado más amable de la situación e incluso hizo burla sobre lo ocurrido con Andriana Fonseca hace unos días.

“Hola qué tal, ¿cómo están todos? Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna, estoy a fuera de la clínica y me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara que traigo paralizado un nervio, me van a hacer un radiografía, espero no necesite la operación, porque no sé qué voy a hacer, pero perdóneme sino tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí son de a de veras, no son mentiras, estoy muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, discúlpenme”, señaló la conductora.