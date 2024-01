Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez hacen lo impensable con su hijo; los destrozan: “Animal”

Comparta este artículo

Tlaxcala, Tlaxcala.- Ya sea por la supuesta homosexualidad de Carlos Rivera o por lo poco que ha avanzado la carrera de Cynthia Rodríguez desde que salió de La Academia, la realidad es que esta pareja del espectáculo siempre se encuentra en ojo del huracán y parece ser que nunca logran acertar en lo que la gente desea. Es probable que, por cuestiones así, los famosos procuren llevar una vida de lo más hermética posible.

Y es que, si bien regularmente comparten aspectos de sus respectivos trabajos a través de redes sociales, lo cierto es que los famosos evitan exponer demás su privacidad, al grado en el que, hasta la fecha, no han mostrado el rostro de su bebé, el pequeño León, quien tampoco se ha salvado de las críticas de la gente. Tal y como ocurrió el pasado sábado, 20 de enero, cuando celebraron el bautizo del menor.

Resulta ser que aunque ninguno de los dos famosos compartió fotografías o videos del evento, sí le dieron al exclusiva a TV y Novelas, quienes filtraron algunas imágenes de la decoración del recinto en el que celebraron la fiesta, donde las esculturas de animales que hacían honor al Rey León (cinta preferida de Carlos Rivera y musical que protagonizó hace algunos años) resaltaban desde el jardín de la Casa Huamantla, en Tlaxcala.

Estructura del 'Rey León' en el bautizo de León, hijo de Carlos Rivera

Créditos: TV y Novelas

Sin embargo, las esculturas no solo estaban a fuera, sino que también se podían apreciar como enormes centros de mesa; mientras que el entorno estaba lleno de adornos que recordaban a los pastizales que aparecen en la película de Disney. Y aunque es probable que los decoradores Jaime González y Alfonso Helfon hayan dado su mejor esfuerzo para ambientar el bautizo de León, esto no logró convencer a la gente que no pudo evitar opinar en la sección de comentarios de Instagram del mencionado medio.

Fotografía de los centros de mesa en el bautizo de León

Créditos: TV y Novelas

Comentarios como: “Quedó traumado con el personaje”, “Qué ridiculez”, “Falta de clase y elegancia”, “Tiene un ped… en su cabeza. Podrán verlo nice, pero de mal gusto tanto animalerio y no es envidia. No salgan con sus mam…”, “Han pasado 84 años y Carlitos sigue traumado con el ‘Rey León’”, “Osea quiere que su hijo sea un animal que le llevo todo un safar, ya se traumó con el personaje” y “Qué horrible centro de mesa. No ves al frente, bueno qué se puede esperar de Cyntalento”, inundaron la publicación.

