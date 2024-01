Celia Lora revela que ya no tiene intimidad desde hace tiempo y señala la causa

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Celia Lora, la reconocida modelo mexicana y estrella de OnlyF*ns, ha salido al paso de las afirmaciones de Lizbeth Rodríguez, quien aseguró ser su novia a finales de 2023. En una entrevista reciente con De Primera Mano, Lora desmintió categóricamente estas declaraciones, revelando que lleva casi 7 años sin tener una relación oficial.

La modelo, de 40 años, compartió que ha disfrutado de su soltería durante ese tiempo y que ha perdido interés en las relaciones sexuales debido a sus compromisos laborales y a su participación en OnlyF*ns. Celia confesó que no se involucra con personas desde hace mucho tiempo y que le tiene miedo a las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Esta preocupación ha sido un factor determinante para mantenerse alejada del ámbito íntimo.

En la entrevista, Celia Lora mencionó que no tendría problema en admitir si tiene una relación en la actualidad, pero destacó la importancia de evitar malentendidos. La modelo expresó que Lizbeth Rodríguez solo buscaba llamar la atención y señaló que no considera a la presentadora como amiga. Además, Lora exigió una disculpa pública de Rodríguez, ya que sus declaraciones afectaron no solo a ella sino también a sus padres. La modelo busca mantener la paz y evitar escándalos innecesarios.

Cabe recordar que Lizbeth Rodríguez respondió a los reclamos de Celia Lora indicando que no le gustaba su tono. La situación entre ambas personalidades ha generado controversia en las redes sociales, pero Celia Lora ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen de los conflictos y cuidar su paz y tranquilidad. La modelo espera que este episodio se resuelva con una disculpa pública y que ambas puedan seguir con sus respectivas carreras sin mayores inconvenientes.

Fuente: Tribuna