Consuelo Duval hace brutal revelación y deja heladas a las conductoras de ‘Netas Divinas’

Ciudad de México.- Hace algunos meses, la querida comediante, actriz y conductora, Consuelo Duval fue protagonista en los titulares de los medios de comunicación debido a un robo que sufrió a manos de su servidumbre en el interior de su propio hogar y si bien, esta experiencia podría resultar dura de contar, la realidad es que no sería una de las cosas más fuertes a las que la intérprete de ‘Federica P. Luche’ ha tenido que enfrentarse.

Como algunos sabrán, pese a gozar de gran éxito en la industria, la madre de Michel Duval no ha sido muy afortunada en el amor, siendo que las relaciones más importantes de su vida han terminado de la manera más desastrosa posible, como ocurrió con su primer esposo y padre de sus hijos, Ariel, quien según palabras de la presentadora se marchó de sus vidas luego de que ella le diera el ultimátum de elegirlos a ellos (sus hijos) o a sus adicciones.

Otras relaciones que han trascendido de la estrella de televisión son las de Sergio Juárez Rico y la del director y guionista, Armando Ciurana, mismas que tampoco tuvieron una gran conclusión; sin embargo, se dice que una mala experiencia puede convertirse en una excelente historia para contar y esto es lo que la madre de Paly Duval ha hecho con sus desamores. Como todos saben, Consuelo es una de las conductoras de Netas Divinas, por lo que, de manera ocasional, suele contar algunas de sus anécdotas.

Consuelo Duval revela que le compró una casa a una de sus exparejas

En días recientes, la comediante de Tal para cual abrió su corazón en la emisión del programa de Unicable y contó que uno de sus más grandes errores en el amor fue comprarle una casa a una de sus exparejas, afirmación que dejó heladas a sus compañeras, como fue el caso de Paola Rojas y Galilea Montijo; mientras que las otras dos conductoras comenzaron a pedirle a Duval que fuera su novia, para que les comprara un inmueble.

Ante esta situación, la presentadora trató de sacar la mejor parte y declaró que si bien, la compra de una casa puede resultar extremadamente cara, a ella no le parecía así, porque no le costó la vida o su salud, dejando en claro que aquello por lo que hay que pagar dinero, sale mucho más económico: “Qué vergüenza… Hay una frase bien bonita que les va a gustar mucho, dice: ‘Lo que cuesta dinero sale barato’. Me salió barato…”, enfatizó la famosa.

