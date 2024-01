'Fountain of Youth': Eiza González brilla en el estelar reparto de la nueva película de Guy Ritchie

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La talentosa actriz mexicana Eiza González ha sido confirmada como parte del elenco estelar de la próxima película de Guy Ritchie, Fountain of Youth. La cinta, que ya cuenta con nombres destacados como John Krasinski, Natalie Portman y Domhnall Gleeson, promete ser una emocionante aventura llena de acción y misterio.

Fountain of Youth sigue la historia de dos hermanos distanciados, interpretados por Krasinski y Portman, que se unen para llevar a cabo un atraco global con el objetivo de encontrar la mítica Fuente de la Juventud. En esta épica aventura, los protagonistas deberán utilizar su conocimiento histórico para descifrar pistas que cambiarán sus vidas y, posiblemente, los lleven a la inmortalidad.

Crédito: Internet

Este proyecto marca la tercera colaboración entre Eiza González y el renombrado director Guy Ritchie. La actriz ya ha trabajado recientemente en una película de acción sin título dirigida por Ritchie, compartiendo pantalla con Jake Gyllenhaal y Henry Cavill. Además, González forma parte del elenco de otra película dirigida por Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, una historia sobre una organización secreta de operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial.

La película Fountain of Youth ha estado en desarrollo durante un tiempo, y aunque diversos obstáculos de la industria cinematográfica parecían haber ralentizado el proyecto, ahora parece estar retomando fuerza con la incorporación de González al reparto. El guión está a cargo de James Vanderbilt, y la producción cuenta con nombres destacados como David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Tripp Vinson, William Sherak, Paul Neinstein, Ivan Atkinson y Jake Myers.

Crédito: Internet

Eiza González, oriunda de la Ciudad de México, se dio a conocer internacionalmente con su participación en la película de acción Baby Driver en 2017, dirigida por Edgar Wright. Desde entonces, ha consolidado su presencia en el género de acción con roles en películas destacadas como Hobbs and Shaw, Alita: Battle Angel y Godzilla vs. Kong. Además de su éxito en la pantalla grande, González se prepara para protagonizar la serie de ciencia ficción 3 Body Problem de Netflix, creada por los aclamados David Benioff y D.B Weiss, conocidos por su trabajo en Game of Thrones. Asimismo, compartirá protagonismo con Aaron Paul en la próxima película Ash, en la que reemplaza a Tessa Thompson.

Con un reparto tan talentoso y una premisa intrigante, Fountain of Youth promete ofrecer una experiencia cinematográfica emocionante y llena de sorpresas. Los fanáticos de Eiza González y los seguidores del distintivo estilo de Guy Ritchie tienen motivos para anticipar con entusiasmo esta próxima aventura en la pantalla grande.

Fuente: Tribuna