Galilea Montijo vuelve a decir que quiere una hija y hace ritual en 'Hoy' para conseguirlo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz Galilea Montijo una vez más mostró sus intensiones de convertirse en madre a sus 50 años y especialmente de una niña. Como se sabe, actualmente la originaria de Guadalajara, Jalisco, se encuentra disfrutando de un hermoso momento en su vida con su actual novio Isaac Moreno, con quien ya tiene varios meses de relación luego de su repentino divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Durante la más reciente emisión del programa Hoy, del pasado viernes 19 de enero, 'La Gali' recibió en el foro 16 de San Ángel a la psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, Nilda Chiaraviglio, quien llevó una dinámica a algunos de los conductores para que puedan "hacer sus sueños realidad". En esta actividad participaron personalidades como la tapatía, Tania Rincón y Paul Stanley.

Lo primero que le pidió la especialista a los conductores fue que en un pizarrón en blanco escribieran sus anhelos y después de que los tuvieran claro, que visualizaran con imágenes en su mente los sueños que querían cumplir. Mientras que la exreina de belleza michoacana pidió equilibrio entre su vida laboral y sus hijos sin sentir culpa, 'Poly' pidió atreverse a explorar nuevas actividades durante este 2024 para obtener éxito laboral.

Sin embargo, el pizarrón que más llamó la atención fue el de Galilea Montijo, quien escribió en su lista que anhela tener una "niña", así como viajes y paz mental. A lo largo de toda la dinámica, la presentadora tapatía se mostró muy motivada y muy atenta, realizando todas las actividades que le pedía la psicoterapeuta, por lo cual queda claro que anhela poder cumplir este sueño, luego de que en su anterior matrimonio solo tuvo un hijo.

Como se sabe, esta no es la primera vez que Montijo expresa sus deseos por convertirse en madre a sus 50 años pese a que ya entró al proceso de la menopausia. Y aunque ella biológicamente ya no puede tener otro bebé, sí ha comentado que está explorando otras posibilidades como adoptar o incluso alquilar un vientre. Sin duda alguna Galilea se encuentra más que feliz en su nueva relación amorosa, luego de haber estado más de una década con su exmarido Fernando Reina Iglesias. Al parecer el acapulqueño no habría apoyado a la conductora en su deseo de tener otro hijo y por ello buscaría cumplir este sueño al lado de Isaac.

